Кислица высмеял Путина из-за двух фото российского диктатора

Первый заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица подпитал популярные теории заговора о двойниках российского диктатора Владимира Путина, а также намекнул на конспирологическую теорию смерти главы Кремля.

Кислица опубликовал два фото Путина с разницей в неделю

Сергей Кислица в соцсети X опубликовал две фотографии Владимира Путина. Одна касалась визита российского диктатора на остров Валаам, где он 1 августа встретился с главой Беларуси Александром Лукашенко, в то время как другое фото Путина было сделано 6 августа во время переговоров со спецпредставителем Трампа Стивом Виткоффом в Москве.

"Найдите 10 или больше отличий. Путин с Лукашенко на прошлой неделе и Путин сегодня с Виткоффом. Но где же собственно Путин? Или ни тот, ни другой?", — написал Кислица.

Таким образом, украинский дипломат намекнул, что возможно на одной или обеих встречах присутствовали двойники Путина, а не российский диктатор.

Теория заговора о существовании и использовании двойников Путина распространялась длительное время, однако они приобрели новую популярность во время коронавируса, когда российский диктатор редко появлялся на публике. Кроме того, при его появлении аналитики и эксперты фиксировали резкие изменения во внешности Путина. Также эти идеи снова стали популярны после начала полномасштабного вторжения.

К примеру, в сеть попадали видео со странными опухолями на лице главы Кремля во время выступлений, а в Японии даже провели исследования и представили доказательства существования двойников Путина. Также о существовании двойников сообщала разведка Украины. Несмотря на это, в Кремле отрицают эту информацию.

Кроме двойников, также существует конспирологическая теория, что Путин на самом деле мертв и длительно хранится в холодильнике в Кремле. Одним из популяризаторов этой теории заговора считается российский политолог Валерий Соловей, утверждающий, что Путин умер в ноябре 2024 года, а в публичном пространстве появляются его двойники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России кинотеатры скрывают сообщения о "смерти" Путина.