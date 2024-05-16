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Китай и РФ совместно выступили против поставок вооружения в Украину

Террористическая РФ и Китай в совместном заявлении подчеркнули, что выступают против любых шагов, которые продлевают боевые действия в Украине. Таким образом, они выступают против поставок вооружения нашей стране

сегодня, 14:15
Автор:
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Ткачик Олеся
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Террористическая Россия и Китай выступили против шагов, которые якобы затягивают боевые действия в Украине. Об этом сказано в совместном заявлении по итогам российско-китайского саммита.

Китай и РФ совместно выступили против поставок вооружения в Украину

Путин и Си

"Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса",
— отмечается в документе, который опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что "для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины и придерживаться принципа неделимости безопасности, учитывать законные интересы и озабоченности всех стран в области безопасности".

Также в заявлении указано, что Россия приветствует готовность Китая играть конструктивную роль в вопросе политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин приехал в Китай с двухдневным визитом. Там он намерен обсудить с президентом Китая и вопрос войны в Украине. Накануне визита Путин похвалил китайский "мирный план". И в этом нет ничего странного, ведь он полностью отвечает интересам террористической России, в частности позволяет заморозить войну и отдать РФ все захваченные ей территории в Украине.

Впрочем, известно, что Китай обсуждал вопрос прекращения войны в Украине во время визита Си Цзиньпина в Европу. Не исключено, что тогда был выработан какой-то компромиссный план и Пекин доведет его до сведения Путина.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/960814
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