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Китай и Россия жестко просчитались: Трамп может этого не простить

Си Цзиньпин якобы собирается приехать 9 мая в Москву и для него и Путина это будет большой ошибкой

сегодня, 09:37
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Ткачик Олеся

Пропагандистские российские СМИ сообщили, что президент Китая Си Цзиньпин планирует посетить Москву 9 мая. В последний раз он присутствовал на подобных мероприятиях десять лет назад. В то же время, с началом полномасштабного вторжения России большинство мировых лидеров отказались от визитов в Кремль. Впрочем, как отметил в эфире 24 канала политолог Тарас Загородний, столь возможный визит свидетельствует о потере Россией субъектности. Фактически Москва становится зависимой от Китая, а приглашение Си Цзиньпина на парад лишь подтверждает эту тенденцию.

Китай и Россия жестко просчитались: Трамп может этого не простить

Путин и Си

По его убеждению, если поездка китайского лидера действительно состоится, это может стать веским аргументом для США рассматривать Россию и Китай как единый геополитический блок.

Как результат, говорит эксперт, для Украины это будет иметь положительные последствия. Вашингтон по вопросам прекращения войны будет еще больше ориентироваться на переговоры с Пекином, а не с Москвой. Кроме того, США могут усилить давление на Китай, в частности, из-за его поддержки Северной Кореи.

Очевидно, говорит Загородний, что КНДР не помогала России без одобрения со стороны Си. Поэтому Украина может еще раз подчеркнуть мировое сообщество, которое против нее воюет целая коалиция государств, а значит, Запад должен увеличить свою поддержку.

"Я думаю, поездка Си – это ошибка Китая. Он демонстрирует, что причастен к войне. Но пока неизвестно, действительно ли Си приедет, потому что об этом заявила только российская сторона", — подчеркнул эксперт.

По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин постоянно пытается выпросить у Китая помощь – от вооружения до, возможно, даже военного контингента. Если Си Цзиньпин действительно приедет в Москву, это станет еще одним доказательством поддержки Кремля, что создаст дополнительные вызовы для США и новые возможности для Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Си Цзиньпинь якобы принял приглашение посетить Москву 9 мая.




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Источник: https://24tv.ua/si-tszinpin-mozhe-vidvidati-rosiyu-chomu-tse-vigidno-dlya-ukrayini_n2749996
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