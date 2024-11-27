Китай и Саудовская Аравия могут отвернуться от Путина: что произошло

Попытки кремлевского диктатора Владимира Путина запугать Запад ядерным шантажом оказались безрезультатными. В частности, удар по Днепру ракетой средней дальности "Орешник" не заставил международных партнеров отказаться от разрешения Украине наносить удары по российской территории. Как отметил в эфире 24 канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, Кремль теперь может активнее искать сотрудничество с такими государствами и группировками, как Северная Корея, хуситы или "Хезболла". Однако такие действия могут создать дополнительные проблемы для самой России.

Владимир Путин

Одним из вариантов эскалации для России является передача военных технологий противостоящим Западу странам. Например, сотрудничество с Северной Кореей уже вызывает реакцию со стороны Южной Кореи, которая все больше поддерживает Украину.

Заместитель министра иностранных дел России уже выступил с оговоркой в Сеуле по поводу возможной поставки оружия Украине, намекая на "негативные последствия" Однако подобная риторика может лишь усилить антироссийские настроения.

Кроме того, говорит Усс, Китай, который традиционно имеет хорошие отношения с Россией, также с тревогой наблюдает за сотрудничеством Москвы с Пхеньяном. Пекин рассматривает Северную Корею как своего подконтрольного союзника, и любые неконтролируемые действия Пхеньяна могут вызвать недовольство Китая.

Еще одной угрозой, считает эксперт, является реакция Саудовской Аравии.Кремль рискует потерять партнерские отношения с Эр-Риядом, если активизирует поставки оружия хуситам врагам Саудовской Аравии в вооруженном конфликте в Йемене.

Кроме того, Усс отмечает, что России скоро придется сосредоточиться на спасении собственной экономики. Сокращение финансовых ресурсов может лишить Кремль возможности "покупать" друзей на международной арене.

Кроме того, отмечает эксперт, растет напряжение в отношениях с Израилем. Появляется все больше доказательств, что Россия снабжала оружие группировкой "Хезболла", которую теперь обнаружили израильские военные. Это может еще больше ухудшить отношения Москвы со странами Ближнего Востока.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин своими действиями получил не только Китай.



