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Лиля Воробьева
Китай отклонил требования США перестать покупать нефть у России. Об этом сообщает Associated Press.
Китай (фото из открытых источников)
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай ограничивает поставки критически важных минералов западным оборонным компаниям, задерживая производство и заставляя их искать запасы сырья по всему миру. Об этом сообщает The Wall Street Journal.В материале говорится, что производители, поставляющие продукцию для армии США, используют добываемые в Китае минералы. Это касается, в частности, микроэлектроники, двигателей БПЛА, приборов ночного видения, а также систем наведения ракет и спутников военного назначения.
Из-за роста напряженности в торговых отношениях между США и Китаем Пекин усилил контроль над экспортом редкоземельных элементов. Некоторые материалы, необходимые для оборонной промышленности, теперь продаются в пять раз больше дороже.
Стоит обратить внимание, что сегодня Китай обеспечивает около 90% мировых потребностей в редкоземельных элементах и доминирует в производстве многих других критических минералов. И хотя западные компании в последние годы пытались найти альтернативные источники китайских минералов, сделать это не удалось.
Кроме недавних экспортных ограничений на редкоземельные элементы, с декабря Китай запретил продажу США германия, галлия и сурьмы — элементы, которые используются, в частности, для пуль, снарядов, а также в приборах ночного видения.