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Китай ответил на ультиматум Трампа по поводу российской нефти

Китай отказался поддержать требование по покупке российской нефти

4 августа 2025, 22:10
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Автор:
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Лиля Воробьева

Китай отклонил требования США перестать покупать нефть у России. Об этом сообщает Associated Press.

Китай ответил на ультиматум Трампа по поводу российской нефти

Китай (фото из открытых источников)

"Китай всегда будет обеспечивать свои поставки энергии способами, отвечающими нашим национальным интересам. Принуждение и давление ничего не дадут. Китай будет решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития", – заявило Министерство иностранных дел Китая.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай ограничивает поставки критически важных минералов западным оборонным компаниям, задерживая производство и заставляя их искать запасы сырья по всему миру. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В материале говорится, что производители, поставляющие продукцию для армии США, используют добываемые в Китае минералы. Это касается, в частности, микроэлектроники, двигателей БПЛА, приборов ночного видения, а также систем наведения ракет и спутников военного назначения.

Из-за роста напряженности в торговых отношениях между США и Китаем Пекин усилил контроль над экспортом редкоземельных элементов. Некоторые материалы, необходимые для оборонной промышленности, теперь продаются в пять раз больше дороже.

Стоит обратить внимание, что сегодня Китай обеспечивает около 90% мировых потребностей в редкоземельных элементах и доминирует в производстве многих других критических минералов. И хотя западные компании в последние годы пытались найти альтернативные источники китайских минералов, сделать это не удалось.

Кроме недавних экспортных ограничений на редкоземельные элементы, с декабря Китай запретил продажу США германия, галлия и сурьмы — элементы, которые используются, в частности, для пуль, снарядов, а также в приборах ночного видения.



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