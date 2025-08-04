Китай ответил на ультиматум Трампа по поводу российской нефти

Китай отклонил требования США перестать покупать нефть у России. Об этом сообщает Associated Press.

Китай (фото из открытых источников)

"Китай всегда будет обеспечивать свои поставки энергии способами, отвечающими нашим национальным интересам. Принуждение и давление ничего не дадут. Китай будет решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития", – заявило Министерство иностранных дел Китая.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай ограничивает поставки критически важных минералов западным оборонным компаниям, задерживая производство и заставляя их искать запасы сырья по всему миру. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В материале говорится, что производители, поставляющие продукцию для армии США, используют добываемые в Китае минералы. Это касается, в частности, микроэлектроники, двигателей БПЛА, приборов ночного видения, а также систем наведения ракет и спутников военного назначения.

Из-за роста напряженности в торговых отношениях между США и Китаем Пекин усилил контроль над экспортом редкоземельных элементов. Некоторые материалы, необходимые для оборонной промышленности, теперь продаются в пять раз больше дороже.

Стоит обратить внимание, что сегодня Китай обеспечивает около 90% мировых потребностей в редкоземельных элементах и доминирует в производстве многих других критических минералов. И хотя западные компании в последние годы пытались найти альтернативные источники китайских минералов, сделать это не удалось.

Кроме недавних экспортных ограничений на редкоземельные элементы, с декабря Китай запретил продажу США германия, галлия и сурьмы — элементы, которые используются, в частности, для пуль, снарядов, а также в приборах ночного видения.

