В России владельцы новеньких "китайцев" Geely жалуются на автомобили. Автовладельцы получили бонус к покупке – заднее стекло в автомобилях не выдерживает морозов и лопается уже при минус 11.

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Вероятная причина – заводской дефект, пишет российское издание Mash. Отмечается, что на треснувшее стекло пожаловался житель Ростова-на-Дону, который только купил новый автомобиль за 2 млн рублей. Владелец рассказал, что утром завел машину, прогрел и поехал как всегда. Но как тронулся, обломки сразу улетели в салон. Тогда мужчина поехал разбираться с дилером вместе с гарантией, страховкой и пакетом жалоб. При выяснении причин узнал, что другие владельцы Geely уже приезжали с такой проблемой.

Издание отмечает, что в нескольких автосервисах журналистам рассказали: обычно стекла лопаются по внешним причинам — камни и другие.

“Вероятно, на заводе не так установили заднее стекло. При этом на автофорумах встречается много подобных жалоб водителей. Владельцы "китайцев" пишут, что после ночной стоянки находят свою машину с лопнувшим окном. А в ремонте по гарантии им отказывают”, – говорится в сообщении.

По итогам 2024 года Geely вошла в тройку самых продаваемых иностранных автобрендов в России.

Напомним, что в России, как писал портал "Комментарии", наблюдается системное банкротство строительных компаний. В Центре противодействия дезинформации объяснили, что указывает на катастрофическую ситуацию в экономике РФ.

Отмечается, что банкротства крупных застройщиков фиксируются в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и других крупных городах. К тому же многие строительные компании балансируют на грани разорения.