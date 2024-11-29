Доля китайских брендов на российском рынке новых автомобилей по итогам 2024 года стабилизировалась на уровне 68%.

Китай захватывает рынки РФ. Фото из открытых источников

Как сообщил руководитель команды аналитиков коммерческого блока "Авито Авто" Артем Соколов, на российские марки приходится 22% продаж автомобилей на платформе. Он считает стабилизацию китайских брендов одним из главных трендов рынка новых автомобилей в России. По его словам, альтернативой избранному новому китайскому автомобилю становятся и другие бренды из КНР.

Отмечается, что 89% средств, которые россияне тратят на покупку новых автомобилей, идут в Китай. В то же время, в России до сих пор не понимают весь объем поддержки, который есть у китайских автомобильных компаний, поскольку он частично засекречен. Скидки на китайские модели в России могут доходить до 1 млн. рублей.

По данным российских медиа, среди б/у машин доля китайских марок составляет 5%, российских — 25%, лидерами являются производители из Японии (21%), Германии (17%) и Южной Кореи (15%).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что государства, входящие в состав НАТО, не поддержали идею о размещении войск Альянса на территории Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "Я думаю, что было бы неразумно так сделать. Нет желания получить полную конфронтацию, если бы страны-члены Альянса стали стороной конфликта. Я не думаю, что это мудро. Что нужно сделать, так это убедиться, что украинцы могут продолжать вести эту борьбу, и убедиться, что они окажутся в позиции силы, когда дело дойдет до переговоров", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВСУ в район Великой Новоселки прибыли дополнительные силы, благодаря чему фронт на юге Донецкой области удалось немного стабилизировать, сообщил военнослужащий с позывным "Мучной". Военный отметил, что противник почувствовал глубину украинских проблем, а потому вскоре снова начнет наступательные действия.