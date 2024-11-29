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Китай становится монополистом: какой рынок РФ переходит под контроль Пекина

Китай захватил почти 70% российского авторынка

сегодня, 21:19
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Марьян Ощановский

Доля китайских брендов на российском рынке новых автомобилей по итогам 2024 года стабилизировалась на уровне 68%.

Китай становится монополистом: какой рынок РФ переходит под контроль Пекина

Китай захватывает рынки РФ. Фото из открытых источников

Как сообщил руководитель команды аналитиков коммерческого блока "Авито Авто" Артем Соколов, на российские марки приходится 22% продаж автомобилей на платформе. Он считает стабилизацию китайских брендов одним из главных трендов рынка новых автомобилей в России. По его словам, альтернативой избранному новому китайскому автомобилю становятся и другие бренды из КНР.

Отмечается, что 89% средств, которые россияне тратят на покупку новых автомобилей, идут в Китай. В то же время, в России до сих пор не понимают весь объем поддержки, который есть у китайских автомобильных компаний, поскольку он частично засекречен. Скидки на китайские модели в России могут доходить до 1 млн. рублей.

По данным российских медиа, среди б/у машин доля китайских марок составляет 5%, российских — 25%, лидерами являются производители из Японии (21%), Германии (17%) и Южной Кореи (15%).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что государства, входящие в состав НАТО, не поддержали идею о размещении войск Альянса на территории Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "Я думаю, что было бы неразумно так сделать. Нет желания получить полную конфронтацию, если бы страны-члены Альянса стали стороной конфликта. Я не думаю, что это мудро. Что нужно сделать, так это убедиться, что украинцы могут продолжать вести эту борьбу, и убедиться, что они окажутся в позиции силы, когда дело дойдет до переговоров", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВСУ в район Великой Новоселки прибыли дополнительные силы, благодаря чему фронт на юге Донецкой области удалось немного стабилизировать, сообщил военнослужащий с позывным "Мучной". Военный отметил, что противник почувствовал глубину украинских проблем, а потому вскоре снова начнет наступательные действия.



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Источник: https://www.vedomosti.ru/gorod
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