Клоуны и танцоры: В армии России создали «творческие» бригады

В оккупационной армии Российской Федерации организовали два новых подразделения, которые будут укомплектованы профессиональными артистами, ушедшими на военную службу добровольно или призванными в рамках частичной мобилизации в России, пишут "Комментарии". Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на заявление Минобороны РФ.



Попадут на фронт и певцы, и музыканты, и артисты цирка

Вновь "боевые единицы" получат задачу поддерживать "морально-политическое и психическое состояние" рашистов на фронте. "Впервые в современной истории вооруженных сил России мы создали два постоянных фронтовых творческих соединения", — заявили в военном ведомстве страны-агрессорки. В "творческих бригадах" должны служить оперные певцы, вокалисты, музыканты, актеры, танцоры или артисты цирка, — то есть все, кого позовут в "смертельную командировку в Украину". Ведь культурно-художественное "обслуживание участников боевых действий" будет проходить на фронте.

"На этапе формирования подразделений командиры заметили творческие качества и способности мобилизованных и было принято решение о создании этого коллектива", — мотивируют свое решение в Минобороны Российской Федерации. Что же касается цели создания этих нетипичных для войны спецподразделений, то в ведомстве не скрывают идеологические цели: поддержание высокой боевой готовности, морально-политического и психического состояния участников военной спецоперации, как в Кремле называют войну в Украине.

Как писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин в очередной раз озвучил оправдание агрессии РФ против независимой Украины, на этот раз "высокими" целями стал шанс "перемен к лучшему" для России. "Свежие" оправдание нападения глава Кремля "выдал" в обращении к детям. Террористические действия он объясняет стремлением "сделать мир более справедливым". О "справедливости" войны против Украины Путин говорил, в том числе и детям, насильно вывезенным из оккупированных регионов в РФ. Диктатор размышлял об "изменениях к лучшему" для России и о том, что агрессор убивает украинцев и стирает с земли целые города и села нашей страны, чтобы "сделать мир более справедливым".



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