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Ключевой план Кремля неожиданно провалился: о чем идет речь

У России был план, как заставить украинцев требовать у власти капитуляции

сегодня, 13:57
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин впервые заявил о возможности переговоров с Украиной о ненанесении ударов по гражданским объектам. Однако главное в этом заявлении – не само предложение, а фактическое признание Москвой своих военных преступлений, отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Ключевой план Кремля неожиданно провалился: о чем идет речь

Россия

По его словам, Путин признал, что удары по гражданской инфраструктуре были сознательной стратегией, направленной на создание гуманитарного кризиса и деморализацию украинского общества.

Тимочко подчеркнул: целью агрессора было не только уничтожение инфраструктуры, но и устрашение населения. Кремль рассчитывал, что украинцы начнут давить на власть, требуя уступок. Но этот расчет провалился: граждане четко отдают себе отчет, кто несет ответственность за гибель мирных людей.

"План Путина – давление из-за террора – не сработал. Он привел к международной изоляции и дискредитации Кремля. Особенно – в глазах стран, лидеры которых раньше заигрывали с Путиным или имели с ним экономические связи", — подчеркнул Тимочко.

Особое возмущение, по его словам, вызвали удары по гражданским во время больших религиозных праздников – на Вербное воскресенье и Страстную пятницу. Эти преступления шокировали не только Украину, но и общества христианских стран, заставив их политиков оправдываться за связь с Кремлем.

Именно поэтому, говорит Тимочко, Путин сменил риторику, но не действия. Он пытается создать впечатление уступчивости, но продолжает воевать методами террора. При этом военный добавил, что о переговорах с Путиным не может быть и речи, пока он продолжает террор.

Заявления Путина – не более чем политический спектакль. Реальные действия России подтверждают: мирным жителям по-прежнему грозит смертельная опасность", – отметил Тимочко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о главном требовании Путина к Украине.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FnXiBq_PdeI
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