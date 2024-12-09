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КНДР может понять важную вещь о Путине: чем завершится «дружба» диктаторов

Союзники Путина могут понять, что он не может защитить своих партнеров и договоры с ним ничего не стоят

сегодня, 16:45
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Ткачик Олеся

Потеря РФ влияния и баз в Сирии будет иметь гораздо большее значение, чем переброска той горстки изношенного имущества и техники, которую они смогут забрать оттуда, на украинский фронт. Одна эскадрилья штурмовиков Су-35 погоды здесь не сделает, считает политолог Роман Пономаренко.

КНДР может понять важную вещь о Путине: чем завершится «дружба» диктаторов

Владимир Путин

По его словам, то же касается человеческого ресурса – в Сирии у россиян находятся небольшие отряды ССО, ПВО, саперы, связь, медики, логисты, пилоты, аэродромная обслуга, техники, механики и военная полиция. что по традиции в заграничную командировку в Сирию большинство из них попали за взятки, полагать, что они существенно усилят российскую оккупационную армию на Украине нет оснований.

"Однако потеря баз – это не только крах ближневосточного и, потенциально, африканского проектов Путина. Это потеря статуса и престижа во взаимоотношениях с нынешними партнерами РФ, большинство из которых являются типичными хищниками. В нынешних условиях это равно потере внешней поддержки. К примеру, в КНДР увидели, что Россия никак не смогла помочь Асаду. Соответственно, договор о военном партнерстве, который они недавно заключили, не стоит бумаги, на которой она напечатана", — отметил Пономаренко.

Более того, подчеркивает эксперт, Сирия была ключевым связующим звеном между Ираном и РФ. Теперь им негде пересекаться. На фоне того, что Иран недавно испытал мощные оплеухи от Израиля в Ливане, и вот теперь в Сирии, тесное сотрудничество в оборонной сфере с РФ (которое, так сказать, вдруг "резко удалилось"), в ближайшие месяцы маловероятно.

"Ну и высшим пилотажем от ГУР в этой ситуации были бы диверсии, направленные на ликвидацию российского имущества и персонала во время их эвакуации из Сирии", — добавил Пономаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ уже предостерегли сирийских повстанцев от намерения захватить российские базы.




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Источник: https://t.me/RomPonomarenko/1109
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