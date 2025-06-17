КНДР направит тысячи людей на границу с Украиной: какой новый этап должен начаться

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном и по итогам переговоров заявил, что глава Северной Кореи принял решение направить для восстановления Курской области тысячу саперов и пять тысяч военных строителей из КНДР, пишет прокремлевское агентство ТАСС.

Ким Чен Ын и Сергей Шойгу. Фото из открытых источников

Также Шойгу обсудил с Кимом создание в России и КНДР мемориалов в память о корейских военных, погибших в Курской области в боях на стороне ВС РФ.

Это уже третий визит Шойгу в КНДР за последние три месяца.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что почти половина северокорейских военных, направленных в Курскую область РФ, предположительно погибли, были ранены или пропали без вести. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в разведывательном отчете Министерства обороны.

Британской разведке стало известно, что речь идет о более чем 6000 потерях среди солдат КНДР. "Общие потери составляют более половины примерно из 11 000 северокорейских военных, которые были первоначально переброшены в регион Курска", — говорится в сообщении. В разведке Великобритании отмечают, что столь высокие потери, скорее всего, связаны с масштабными и утомительными пехотными штурмами.