КНДР стала спасительным кругом: как корейцы помогают воевать РФ

Северная Корея передает России значительное количество артиллерийских снарядов, говорится в расследовании Reuters, проведенном совместно с Open Source Centre.

КНДР увеличивает поставки в РФ. Фото из открытых источников

Северная Корея стала крупным военным союзником России. Пхеньян снабжает Москву снарядами, ракетами и истребителями в обмен на нефтепродукты и ракетные технологии.

В агентстве ознакомились с документами Минобороны РФ, подтверждающими, что от 75% до 100% снарядов в некоторых российских частях поставляет Северная Корея. По данным украинской военной разведки, КНДР поставляет примерно половину всех артиллерийских снарядов, использующих российские войска на войне.

В рамках расследования выяснилось, что поставки оружия из Северной Кореи в Россию начались не позднее сентября 2023 г., после визита в Пхеньян тогдашнего министра обороны РФ Сергея Шойгу в июле на 70-ю годовщину перемирия в Корейской войне. В период с 3 сентября 2023 года по 17 марта 2025 года российские грузовые суда "Ангара", "Мария", "Майя-1" и "Леди Р" совершили 64 рейса между северокорейским портом Расон и российскими портами Дунай и Восточный на Дальнем Востоке.

Кроме того, спутниковые снимки показали, что российские суда в общей сложности перевезли более 15 800 контейнеров. Грузы также шли по мосту Дружбы через реку Туманна.

В издании подчеркнули, что пик поставок пришелся на январь 2024 года. Тогда доставляли по семь партий в месяц, а сейчас грузовые суда перевозят около трех партий снарядов в месяц. Предполагается, что в одних только контейнерах может находиться от 4 до 6 миллионов артиллерийских снарядов. Затем снаряды перевозились по железной дороге на склады вблизи российско-украинской границы, чаще всего в Тихорецк в Краснодарском крае.