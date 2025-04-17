КНДР вооружает Россию: получивший режим Кима за военную помощь Путину

Южнокорейский Институт военных исследований (KIDA) обнародовал аналитический отчет, в котором раскрывает, сколько заработала Северная Корея благодаря поддержке России в войне против Украины. По оценкам экспертов, сумма вознаграждения составляет около 20 миллиардов долларов США. Однако, как отмечают аналитики, эти деньги пойдут совсем не на гуманитарные нужды или поддержку населения.

Фото: 24 Канал

Согласно документу, деньги КНДР получила за три основных вида помощи:

· поставка вооружения (96% или 19,2 млрд долларов);

· предоставление личного состава (1% или 260 млн долларов);

· передача технологий (3% или 630 млн долларов).

Аналитики подсчитали, что Северная Корея передала России более 21 тысячи контейнеров с оружием — транспортировка проходила морскими, сухопутными и, вероятно, воздушными путями. Перечень переданной техники включает артиллерийские снаряды калибра 122 и 152 мм, тактические ракеты KN-23 с дальностью до 900 км, самоходные противотанковые комплексы Bulsae-4 и реактивные гранатометы.

KIDA также сообщает, что Пхеньян мог послать на фронт около 11 тысяч военных, каждый из которых получает оплату около 2000 долларов в месяц.

Относительно военных технологий Москва, вероятно, передала КНДР компоненты для атомных субмарин, истребителей, систем раннего радиолокационного предупреждения, беспилотников и даже элементы искусственного интеллекта, которые уже применяются в новых типах северокорейских боеприпасов.

И вместо того, чтобы инвестировать эти средства в разрешение гуманитарного кризиса, руководство КНДР, согласно отчету, тратит доходы на развитие ракетных программ и предметы роскоши для партийной верхушки.

Портал "Комментарии" писал, что военные КНДР, которые продолжают помогать россиянам во время наступательных операций, впервые могут быть привлечены к наступлению российских оккупационных войск в Харьковскую и Сумскую области.