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КНДР вооружает Россию: получивший режим Кима за военную помощь Путину

Полученные средства Пхеньян гнет тратит на удовлетворение потребностей населения

сегодня, 16:00
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Клименко Елена

Южнокорейский Институт военных исследований (KIDA) обнародовал аналитический отчет, в котором раскрывает, сколько заработала Северная Корея благодаря поддержке России в войне против Украины. По оценкам экспертов, сумма вознаграждения составляет около 20 миллиардов долларов США. Однако, как отмечают аналитики, эти деньги пойдут совсем не на гуманитарные нужды или поддержку населения.

КНДР вооружает Россию: получивший режим Кима за военную помощь Путину

Фото: 24 Канал

Согласно документу, деньги КНДР получила за три основных вида помощи:

·          поставка вооружения (96% или 19,2 млрд долларов);

·          предоставление личного состава (1% или 260 млн долларов);

·          передача технологий (3% или 630 млн долларов).

Аналитики подсчитали, что Северная Корея передала России более 21 тысячи контейнеров с оружием — транспортировка проходила морскими, сухопутными и, вероятно, воздушными путями. Перечень переданной техники включает артиллерийские снаряды калибра 122 и 152 мм, тактические ракеты KN-23 с дальностью до 900 км, самоходные противотанковые комплексы Bulsae-4 и реактивные гранатометы.

KIDA также сообщает, что Пхеньян мог послать на фронт около 11 тысяч военных, каждый из которых получает оплату около 2000 долларов в месяц.

Относительно военных технологий Москва, вероятно, передала КНДР компоненты для атомных субмарин, истребителей, систем раннего радиолокационного предупреждения, беспилотников и даже элементы искусственного интеллекта, которые уже применяются в новых типах северокорейских боеприпасов.

И вместо того, чтобы инвестировать эти средства в разрешение гуманитарного кризиса, руководство КНДР, согласно отчету, тратит доходы на развитие ракетных программ и предметы роскоши для партийной верхушки.

Портал "Комментарии" писал, что военные КНДР, которые продолжают помогать россиянам во время наступательных операций, впервые могут быть привлечены к наступлению российских оккупационных войск в Харьковскую и Сумскую области.



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