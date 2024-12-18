Когда экономике РФ "станет плохо": прогноз аналитика

Во второй половине 2025 года может наступить критическая ситуация в экономике России, заявил кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.

Экономика РФ имеет ряд проблем. Фото из открытых источников

"Вторая половина 2025 года станет критической для экономики РФ. Проблемы с экономической ситуацией в России будут ухудшаться. На самом деле у них уже сейчас есть проблемы. Недавно российский диктатор Путин заявлял, что у них низкий уровень безработицы. Но это как говорить, что у тебя температура 34 градусы, хотя всем известно, что нормой является 36,6 градуса. безработица, но и достаточный уровень трудовых ресурсов в стране", — пояснил Иван Усс.

По словам аналитика, в РФ резко увеличилось количество компаний, страдающих нехваткой рабочей силы.

"По опросу Центрального банка РФ, российские компании сообщают о нехватке рабочей силы. Если в 2021 году эти же компании сообщали, что нехватка кадров составляет 6%, то сейчас такой показатель достиг 33,6%. В России существенно увеличилось количество сообщающих компаний" о нехватке людей. И, по-моему, это едва ли не самый существенный удар по российской экономике", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики пытаются захватить Большую Новоселку в Донецкой области, после чего могут перейти к оккупации Днепропетровской области. "Большая Новоселка — это огромный узел, который открывает россиянам возможности для дальнейшего наступления на нескольких направлениях. Речь идет как о направлении на север Донецкой области в сторону Покровска, так и в направлении запада — Запорожской области. Не исключено, что россияне имеют в своих планах также вторжение в Днепропетровскую область", — рассказал Богдан Петренко.