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Когда экономике РФ "станет плохо": прогноз аналитика

Положение российской экономики ухудшается

18 декабря 2024, 23:09
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Марьян Ощановский

Во второй половине 2025 года может наступить критическая ситуация в экономике России, заявил кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.

Когда экономике РФ "станет плохо": прогноз аналитика

Экономика РФ имеет ряд проблем. Фото из открытых источников

"Вторая половина 2025 года станет критической для экономики РФ. Проблемы с экономической ситуацией в России будут ухудшаться. На самом деле у них уже сейчас есть проблемы. Недавно российский диктатор Путин заявлял, что у них низкий уровень безработицы. Но это как говорить, что у тебя температура 34 градусы, хотя всем известно, что нормой является 36,6 градуса. безработица, но и достаточный уровень трудовых ресурсов в стране", — пояснил Иван Усс.

По словам аналитика, в РФ резко увеличилось количество компаний, страдающих нехваткой рабочей силы.

"По опросу Центрального банка РФ, российские компании сообщают о нехватке рабочей силы. Если в 2021 году эти же компании сообщали, что нехватка кадров составляет 6%, то сейчас такой показатель достиг 33,6%. В России существенно увеличилось количество сообщающих компаний" о нехватке людей. И, по-моему, это едва ли не самый существенный удар по российской экономике", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики пытаются захватить Большую Новоселку в Донецкой области, после чего могут перейти к оккупации Днепропетровской области. "Большая Новоселка — это огромный узел, который открывает россиянам возможности для дальнейшего наступления на нескольких направлениях. Речь идет как о направлении на север Донецкой области в сторону Покровска, так и в направлении запада — Запорожской области. Не исключено, что россияне имеют в своих планах также вторжение в Днепропетровскую область", — рассказал Богдан Петренко.



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Источник: https://www.youtube.com/@EspresoTv/videos
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