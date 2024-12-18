Когда экономике РФ "станет плохо": прогноз аналитика

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Марьян Ощановский
Во второй половине 2025 года может наступить критическая ситуация в экономике России, заявил кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.
Экономика РФ имеет ряд проблем. Фото из открытых источников
По словам аналитика, в РФ резко увеличилось количество компаний, страдающих нехваткой рабочей силы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики пытаются захватить Большую Новоселку в Донецкой области, после чего могут перейти к оккупации Днепропетровской области. "Большая Новоселка — это огромный узел, который открывает россиянам возможности для дальнейшего наступления на нескольких направлениях. Речь идет как о направлении на север Донецкой области в сторону Покровска, так и в направлении запада — Запорожской области. Не исключено, что россияне имеют в своих планах также вторжение в Днепропетровскую область", — рассказал Богдан Петренко.
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