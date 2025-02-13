Когда ПВО бессильно: русские священники отправились в небесный крестовый ход

13 февраля над Рязанью пролетел целый воздушный крестный ход – спасать город от украинских БпЛА, конечно, не авиацией, а молитвами. Похоже, что для эффективной защиты от дронов нужно больше, чем просто оружие. Об этом сообщают РосСМИ.

Фото: росСМИ

На борту самолета, кроме священников, присутствовали представители разных ведомств и несколько святынь, которые, очевидно, должны были совершить своеобразный ритуал защиты. Икона Божией Матери "Знамение", частицы мощей святых Николая Чудотворца и Георгия Победоносца и часть древа Животворящего Креста Господня – все это должно защитить Рязань от "небесных" угроз.

Священнослужители решили, что лучшим способом борьбы с современными атаками есть молитва в небе. Ведь, как отмечают в сообщении, крестный ход приурочен к знаменательной дате — 80-летию победы в Великой Отечественной войне, которая должна "дополнительно укрепить" защиту города. Правда, помогут ли священные ритуалы против беспилотников — вопрос, на который, кажется, даже молитвенники не готовы ответить.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Минобороны страны-агрессора заявили, что ночью их ПВО якобы сбило 83 беспилотника над 9 областями РФ. В частности, утверждают в российском ведомстве, 37 БПЛА якобы были сбиты над территорией Брянской области; по 12 БПЛА – над территориями Курской и Липецкой областей; 9 БПЛА — над территорией Тверской области; по три БПЛА – над территориями Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями и один БПЛА – над территорией Ростовской области.

Кроме того, в ночь на 11 февраля, в российских городах Энгельс и Саратов Саратовской области, раздались взрывы. Россияне жаловались на атаку беспилотников. Как сообщает портал "Комментарии", информация появилась в российских пабликах.