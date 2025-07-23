Когда встретятся Путин и Зеленский: в Кремле сделали новое заявление

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным состоится после согласования меморандумов обеих сторон. По его словам, в противном случае нет смысла для встреч лидеров обеих стран.

Зеленский и Путин

Дмитрий Песков на брифинге в Кремле прокомментировал возможность встречи Зеленского с Путиным. Представитель российского диктатора заявил, что работа по согласованию меморандумов предполагает в будущем возможность встречи лидеров РФ и Украины.

"Русско-украинская встреча в верхах возможна только после согласования меморандумов, в противном случае она нецелесообразна", — сказал Песков.

По его словам, в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле Украина и Россия будут обсуждать меморандумы.

"На переговорах в Стамбуле будут обсуждаться преимущественно вопросы, связанные с проектами меморандумов России и Украины. Также обсудят продолжение обменов пленными и телами погибших, при необходимости будут и другие вопросы", — рассказал Песков.

Напомним, Владимир Зеленский в мае 2025 года призвал Владимира Путина встретиться с ним в Турции для обсуждения процесса окончания войны в Украине. Однако в Кремле проигнорировали встречу и долгое время утверждали о якобы "нелегитимности" Зеленского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле ответили, почему Владимир Путин отказывается от встречи с Владимиром Зеленским.

Также "Комментарии" писали, что Песков заявил о готовности Путина закончить войну в Украине, но только на условиях России.