Когда ждать "ответ" России из-за атаки по аэродромам: заявление Кремля

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина получит ответ за атаку на российские аэродромы. По словам представителя российского диктатора Владимира Путина, это произойдет, когда решат военные РФ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Во время брифинга в Кремле Дмитрия Пескова спросили, будет ли Россия отвечать на спецоперацию "Паутина", во время которой украинские дроны атаковали четыре аэродрома в РФ. По словам спикера Кремля, это будет зависеть от военных.

"Такой и тогда, как и когда сочтут целесообразным наши военные", — сказал Песков.

Представитель Путина добавил, что Россия ожидает от других стран "услышать жесткое осуждение" действий Украины на территории РФ.

Также Песков вспомнил о разговоре Путина с Трампом, указав, что телефонный звонок оказался "конструктивным и нужным", и во время него были обсуждены многие важные вопросы.

Напомним, что 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина" и атаковала дронами аэродромы в России. В ходе атаки было поражено более 40 самолетов, что составляет треть стратегической авиации РФ, которая может запускать крылатые ракеты по Украине.

4 июня Путин провел разговор с Трампом. По словам президента США, российский диктатор "очень решительно" заявил о грядущем ответе Москвы на атаку по аэродромам РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России выдвинули требования к США после атаки Украины по аэродромам РФ.

Также "Комментарии" писали, что Трамп намекнул Путину, как он может заставить Россию закончить войну в Украине. Это произошло почти сразу после телефонного разговора с российским диктатором.