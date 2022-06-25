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Кого назначат вместо российского генерала Дворникова - разведка

Кремль меняет генералов, командующих наступлением в Луганской области

сегодня, 18:10
Автор:

Козлова Альбіна
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В российской армии сменяют генералов, командовавших наступлением на востоке Украины под незначительное тактическое продвижение вглубь украинских территорий. Об этом сообщают в разведке Министерства обороны Великобритании.

Кого назначат вместо российского генерала Дворникова - разведка

Иллюстративное фото из открытых источников

Ситуация вокруг Северодонецка тяжелая, по мнению специалистов, украинское командование меняет тактику и конфигурацию своей обороны на фронте возле Северодонецка и Лисичанска.

Оккупанты полностью захватили Северодонецк, об этом сообщил руководитель города Александр Стрюк. В городе уже "появился русский комендант". Граждане могут выехать из города только на оккупированные территории.

Сообщается, что с начала июня прошли кадровые перестановки среди российского военного командования. Было отстранено от командования наступлением несколько генералов. Отстранены от обязанностей командующего воздушно-десантными войсками генерала-полковника Андрея Сердюкова и командующего южной группой войск генерала армии Александра Дворникова.

После начала полномасштабной войны России против Украины он был назначен на эту должность, он был оперативным командиром и руководил наступательными операциями. По данным разведки, вместо Дворникова могут назначить командующим южной группой войск генерала-полковника Сергея Суровикина, который возглавляет командование воздушно-космическими силами России.

На Донбассе наступление ведут именно подразделения южной группы войск. Сообщается, что были обвинения в коррупции на его счет, отмечают в разведке.

Как писал портал "Комментарии", ВСУ проводят спецоперации на Змеином. На южном фронте оккупанты не хотят наступать, а хотят уехать с передовой после многочисленных потерь среди офицеров и рядового состава.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1540571414050312192/photo/1
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