Кому досталось дело Пригожина: британская разведка узнала интересные подробности

Год назад, 24 июня 2023 года, покойный Евгений Пригожин возглавил 8 тысяч наемников группы "Вагнера" в "марше справедливости" против высшего командования российских вооруженных сил, обвиняя его в коррупции и неисполнении служебных обязанностей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter (X).

Путин и Пригожин. Фото: из открытых источников

Как отмечается в сводке, впоследствии были арестованы нескольких высокопоставленных военачальников по обвинению в коррупции. "А вот объект презрения Пригожина, бывший министр обороны России Сергей Шойгу, с тех пор сменился", — отмечают в Минобороны Британии.

Хотя Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа 2023 года, его пережила группа "Вагнера", которой теперь руководит его сын Павел Пригожин и которой командует Антон "Лотос" Елизаров, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, группа "Вагнера" отошла с линии фронта в Украине в мае 2023 года, ее заменили нерегулярные формирования чеченского и российского "добровольческого корпуса" минобороны. "Африканский корпус" минобороны России заменил дислокации "Вагнера" в Сирии и Ливии в конце 2023 и начале 2024 года соответственно. Тем не менее, группа "Вагнера" сохраняет независимые дислокации в Беларуси, Мали и Центральноафриканской Республике.

Кроме того, Пригожин стал пионером в практике вербовки заключенных для службы в Украине. С июля 2022 года по февраль 2023 года, когда эту практику взяло на себя министерство обороны России. Группа "Вагнера" завербовала более 48 тысяч заключенных, более 17 тысяч из которых впоследствии погибли в бою. С февраля 2022 года общее количество заключенных в России сократилось как минимум на 150 тысяч человек.

"Вполне вероятно, что большинство этих заключенных были освобождены в обмен на согласие воевать в Украине", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" - России придется принять непростое решение в войне: британская разведка заинтриговала прогнозом.



