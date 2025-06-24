"Конца не видно": в Кремле устроили истерику из-за тяжелых времен для РФ

В результате войны против Украины Россия оказалась в, как отмечено, "самом тяжелом периоде за всю историю человечества", и пока не видно, когда эти трудности завершатся. Об этом заявил глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов в колонке для российского издания РБК. Именно Ростех является ключевым производителем вооружения и военной техники для армии РФ.

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"Остаться оптимистом в нынешних условиях крайне сложно. И все же мы должны пройти сквозь этот шторм решительно и с четким видением цели. И не имеем права проиграть", — написал он.

Чемезов отметил, что сейчас Россия ведет борьбу за собственное будущее, и в таких условиях, по его словам, власти не до прогнозов и фантазий по поводу перспектив. Вместо этого он настаивает на концентрации усилий на импортозамещении и укреплении так называемого технологического суверенитета.

В то же время глава "Ростеха" скептически оценивает перспективы РФ в технологической погоне с Западом. По его словам, догнать развитые страны там, где Россия отстает, практически нереально, ведь это требует десятков лет и триллионных инвестиций. Он предлагает другой путь — развитие "взрывных" технологий, которые могли бы сломать представление о России как "нефтяном государстве". Среди таких направлений Чемезов называет искусственный интеллект и квантовые разработки.

Кроме технологий, чиновник отмечает важность формирования идеологической основы — патриотизма, верности государству, солидарности и "традиционной справедливости", которые, по его мнению, должны стать опорой в нынешнем кризисе.

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