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Конец изоляции РФ: Путин заявил о возвращении западных инвесторов на российский рынок

Путин заявил, что Россия никого не выгоняла со своего рынка

13 марта 2025, 19:03
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Лиля Воробьева

Путин сообщил о начале переговоров с западными инвесторами по возвращению на российский рынок. Такое заявление он сделал во время совместного брифинга с непризнанным президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Конец изоляции РФ: Путин заявил о возвращении западных инвесторов на российский рынок

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Нам наши, так называемые, партнеры сделали хорошую прививку, прививку самостоятельности, суверенитета. Поэтому все наши программы, связанные с укреплением нашего технологического суверенитета, мы, безусловно, будем продолжать. Мы не закрывались ни от кого и никого не выгоняли. Те, кто хочет вернуться, мы говорим "добро просим", "велкам" в любую секунду, но, естественно, выходить будем из ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Если ниши заняты, то соответственно они и заняты. Никаких преференций для возвращения нашего народа мы ни для кого не будем создавать. Более того, мы постараемся, и такое поручение у правительства уже есть в рамках норм ВТО, но все-таки обеспечить определенные преимущества нашим отечественным товаропроизводителям",- заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин осыпал Трампа комплиментами . Кремлевский диктатор Владимир Путин рассыпался в комплиментах американскому президенту Дональду Трампу и поблагодарил его за пристальное внимание в вопросе урегулирования войны в Украине.

"О готовности Украины к прекращению огня, я сейчас скажу, конечно, как я это оцениваю. Но хотел бы начать со слов благодарности президенту США господину Трампу за то, что он уделяет урегулированию в Украине столько внимания", — заявил Путин на пресс-конференции в Москве.

Диктатор заявил, что у всех лидеров хватает забот, но они все же пытаются урегулировать вопросы войны.

"У всех у нас хватает своих текущих дел, но многие лидеры государств — глава Китайской Народной Республики, премьер-министр Индии, президенты Бразилии и Южно-Африканской Республики — занимаются этим вопросом, уделяют немало времени. Мы всем им за это благодарны, потому что эта деятельность направлена на достижение благородных миссий — их дел — сказал он.



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Источник: https://t.me/youlistenedmayak/35931
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