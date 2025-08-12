Конспирологическая теория назвала год смерти Путина

В интернете набирает популярность новая конспирологическая теория, согласно которой российский диктатор Владимир Путин умрет в 2026 году. Сторонники этого предположения связывают недавнее мощное землетрясение на Камчатке с удивительными историческими "закономерностями" между крупными сейсмическими событиями в регионе и смертью лидеров России и СССР.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ночь с 29 на 30 июля 2025 года у восточного побережья Камчатского полуострова произошло землетрясение магнитудой 8,8. Эпицентр располагался в 119 км к восточно-юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Он стал шестым по силе землетрясением, зафиксированным в истории наблюдений, и одним из самых мощных за последние десятилетия.

Для сейсмологов событие стало очередным напоминанием об уязвимости Тихоокеанского огненного кольца. Но для приверженцев теорий заговора, это сигнал, что Путин умрет.

Авторы теории заговора утверждают, что в истории уже несколько раз великие землетрясения на Камчатке становились предвестниками смерти советских и российских лидеров. Например, в 1923 году на Камчатке произошло землетрясение силой 8,5 баллов, а уже в следующем году умер основатель СССР Владимир Ленин. Подобные случаи произошли со смертью тоталитарного лидера СССР Иосифа Сталина и бывшего президента Бориса Ельцина.

Таким образом, сторонники конспирологической теории считают, что землетрясение на Камчатке в этом году стало "сейсмическим сигналом", что Владимир Путин умрет в 2026 году.

Конспирологическая теория прогнозирует, что сильные землетрясения на Камчатке предшествуют гибели политических лидеров РФ и СССР:

— 1923 – землетрясение на Камчатке

— 1924 – смерть Ленина

— 1952 – землетрясение на Камчатке

— 1953 – смерть Сталина

— 2006 – землетрясение на Камчатке

— 2007 – смерть Ельцина

— 2025 – землетрясение на Камчатке

— 2026 – смерть Путина (возможно)

Отметим, что никаких научных доказательств связи между землетрясениями и гибелью политических лидеров нет. Это классический пример постфактумного объяснения, когда случайные события объединяются в вымышленную закономерность. Также следует отметить, что землетрясения на Камчатке происходят достаточно часто. В среднем 711 землетрясений магнитудой выше 1 балла, а также около трех землетрясений в год выше 6 баллов.

Интересно, что в 2024 году вышел польский фильм "Смерть Путина". По сюжету фильма российский диктатор умирает также в 2026 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о популярной конспирологической теории относительно смерти Путина. В ней утверждается, что российский диктатор уже мертв несколько лет, а его тело хранится на Валдае. Приверженцы этой теории заговора считают, что вместо Путина Кремль использует его двойников.

Также "Комментарии" писали о том, закончится ли война, если наступит смерть Путина.