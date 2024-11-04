Корабли РФ зафиксировали в Абхазии: что происходит

Не так давно появилась информация, что РФ переводит корабли на базу в Абхазию. Между тем порт Очамчира не способен принимать крупные боевые единицы, поэтому они находятся в Новороссийске. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Черноморский флот РФ. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что в Новороссийске россияне могут устраивать тренировки личного состава Черноморского флота, и выходить в море, например, во время тревоги, когда опасаются атаки ВСУ. Но фактически это две причины, по которым оккупанты могли бы выводить корабли из Новороссийска.

В то же время порт Очамчира в непризнанной Абхазии, несмотря на заявления о приеме кораблей РФ, не способен принимать крупные боевые единицы. По словам Плетенчука, этот порт может принимать только небольшие единицы, в частности, которые входят в состав береговой охраны ФСБ РФ. Военный объяснил, что эта абхазская гавань маленькая, маневрировать там сложно и принять большое количество кораблей у нее нет возможностей. В то же время там видели малые ракетные катера РФ, в частности, корабль проекта "Каракурт".

"Это была разовая акция — зашел и вышел... Использовать этот порт, как пункт базирования, россияне не начали и вряд ли начнут. Поэтому остается Новороссийск. Там что-то достроить (расширить причальную линию – ред.) попыток не зафиксировано. Единственное, что они продолжают — прятаться за боновыми заграждениями, наблюдательными постами", — рассказал спикер.

Он добавил, что во время сезона штормов, который уже начался и продлится до середины весны в Цемесской бухте, навигация очень неудобная, из-за чего оккупанты очень хотели остаться в Крыму.

В то же время тактическая и патрульная авиация противника в небе присутствует, враг чуть менее активно применяет беспилотные разведчики, что связано с погодными условиями.

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