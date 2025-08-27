logo

Крах для путинского режима: какое лидерство потеряла Россия
Крах для путинского режима: какое лидерство потеряла Россия

Россия больше не лидер в космосе

27 августа 2025, 13:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Одна из крупнейших ракетно-космических корпораций РФ борется с миллионными долгами. А тем временем амбициозный стартап SR Space официально признан банкротом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Крах для путинского режима: какое лидерство потеряла Россия

Роскосмос. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что одна из старейших и крупнейших компаний российской космической отрасли – ракетно-космическая корпорация "Энергия" оказалась на грани краха. Ее руководитель, Игорь Мальцев, открыто заявил о "критической ситуации": миллионные долги, потеря мотивации персонала и реальная угроза закрытия предприятия.

Параллельно частный холдинг SR Space, который еще недавно обещал революцию в сфере легких ракет-носителей и спутниковых группировок, официально признан банкротом. Амбициозные проекты компании не выдержали финансового давления и санкций.

Из-за международных ограничений Россия практически потеряла доступ к критическим западным технологиям, а коммерческие космические пуски для иностранных заказчиков почти остановились. Фактически страна больше не способна конкурировать с такими гигантами, как США и Китай.

В условиях войны космос для Кремля превратился во второстепенное направление. Основные ресурсы направлены на армию и вооружение, а некогда амбициозный имидж России как "великой космической державы" постепенно разрушается. Отрасль деградирует: теряются кадры, технологии и перспективы развития.

Читайте также на портале "Комментарии" — наиболее болезненными для путинского режима будут вторичные санкции – против компаний или стран, которые ведут бизнес с РФ, но реальное влияние на экономику Кремля создают США. Поэтому новый пакет санкций хоть и станет неприятным для России, но не вызовет коллапса российской экономики. Другое дело ужесточение санкций США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".




Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15424
