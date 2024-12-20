С падением диктаторского режима Башара Асада РФ потерпела стратегическое поражение в Сирии, заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.

Асад сбежал в Москву. Фото из открытых источников

Министр отметил, что Россия пытается сохранить две базы в Сирии после того, как повстанческие группировки захватили власть.

"Это огромное стратегическое поражение для России. Это мощный сигнал для любой страны, которая может поддаться искушению рассматривать Россию как союзника или гаранта своей безопасности. Это показывает, что когда на нее оказывается давление, Россия отступает", — сказал Джон Гили.

Он добавил, что Россия не смогла и не захотела встать в защиту режима Асада, который поддерживала многие годы.

"Смена власти в Сирии – это шанс на новое будущее за пределами жестокого, кровавого режима Асада. В Великобритании две основные цели: помочь обеспечить стабильный переход и увидеть, как новые власти выполняют свои обещания по обеспечению будущего мирной Сирии", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики сумели продвинуться на направлении Великой Новоселки на юге Донецкой области и захватили в плен украинских военнослужащих, сообщил боец ВСУ с позывным "Мучной". "Враг смог дозачистить юго-западную часть Нового Комара и начал закрепляться в нем. Также противник пытается протолкнуть нашу оборону севернее и юго-западнее Великой Новоселки. Мы местами пытаемся контратаковать, но мало что удается", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что инфляция в России продолжает ускоряться, несмотря на попытки властей директивно регулировать цены на уровне торговых сетей. Как сообщают российские медиа, с 10 по 16 декабря индекс потребительских цен прибавил еще 0,35%, а годовая инфляция ускорилась до 9,52%, что является новым рекордом с января 2023 года.