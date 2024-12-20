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Марьян Ощановский
С падением диктаторского режима Башара Асада РФ потерпела стратегическое поражение в Сирии, заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.
Асад сбежал в Москву. Фото из открытых источников
Министр отметил, что Россия пытается сохранить две базы в Сирии после того, как повстанческие группировки захватили власть.
Он добавил, что Россия не смогла и не захотела встать в защиту режима Асада, который поддерживала многие годы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики сумели продвинуться на направлении Великой Новоселки на юге Донецкой области и захватили в плен украинских военнослужащих, сообщил боец ВСУ с позывным "Мучной". "Враг смог дозачистить юго-западную часть Нового Комара и начал закрепляться в нем. Также противник пытается протолкнуть нашу оборону севернее и юго-западнее Великой Новоселки. Мы местами пытаемся контратаковать, но мало что удается", — рассказал он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что инфляция в России продолжает ускоряться, несмотря на попытки властей директивно регулировать цены на уровне торговых сетей. Как сообщают российские медиа, с 10 по 16 декабря индекс потребительских цен прибавил еще 0,35%, а годовая инфляция ускорилась до 9,52%, что является новым рекордом с января 2023 года.
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