Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Правительство России инициировало дальнейшие ограничения на использование цифровых телекоммуникаций в России. Это делается для блокировки доступа к правдивой информации. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).
Кремль. Фото: из открытых источников
В частности, российские власти начали замедлять трафик в приложении для зашифрованных сообщений WhatsApp. Публичное объяснение состоит в том, чтобы ограничить возможности экстремистских группировок общаться. По определениям российского правительства, это, вероятно, также включает ограничение возможностей активистов оппозиции и тех, кто выступает против войны в Украине, организовываться и общаться.
Кроме того, 12 июля российские независимые СМИ сообщили, что сбой в работе YouTube произошел из-за преднамеренного замедления трафика со стороны российского правительства. Сообщается, что Кремль, скорее всего, полностью заблокирует YouTube в сентябре 2024 года. YouTube относительно популярен в России и использовался активистами оппозиции, в первую очередь покойным Алексеем Навальным, для распространения критики в адрес российского правительства.
По данным британской разведки, как и недавний запрет независимых СМИ и ограничение других средств защищенной связи, эти меры представляют собой ускорение давней тенденции усиления государственного контроля над доступом к СМИ и информации в России.
Читайте также на портале "Комментарии" — к чему готовится Москва этой осенью: в британской разведке раскрыли детали.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!