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Кремль бросает угрозы новому канцлеру Германии: какую месть обещает Шойгу

Ранее Мерц заявил, что Запад снял ограничения на удары по России дальнобойным оружием

сегодня, 20:05
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Лиля Воробьева

  Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что у Кремля есть чем ответить канцлеру Германии Фридриху Мерцу на решение об отмене ограничений для Вооруженных сил Украины в использовании дальнобойного вооружения.

Кремль бросает угрозы новому канцлеру Германии: какую месть обещает Шойгу

Сергей Шойгу (фото из открытых источников)

Комментируя заявление Мерца, Шойгу заявил, что Россия "имеет что снимать в ответ", однако не уточнил, что именно имеется в виду. "А что касается нашей реакции на этот момент, я могу сказать, что, поверьте, нам есть что снимать. европейские лидеры со стороны России.

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не исключает возможности передачи Украине крылатых ракет Taurus в будущем.

Также "Комментарии" писали о том, что взбешенный Лавров сделал "пророчество" для Германии   после заявлений Мерца. Моску уже третий день подряд буквально подбрасывает из-за заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил, что западные партнеры Украины отменили ограничения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. Что с этим будет делать РФ взялся теперь комментировать Лавров пропагандисту Зарубину.

"Россия проверит данные о снятии ограничений ФРГ на дальность ракет для Украины. Германия прямо втягивается в войну",- заявил Лавров Зарубину.

Также злой Лавров отметил, что Германия движется к краху, как это было в прошлом.

 Также российская пропагандистка Маргарита Симоньян пригрозила, что Россия может нанести ракетные удары по Берлину. По ее словам, в московских кабинетах уже обсуждают возможные атаки по столице Германии.



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