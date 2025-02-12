Кремль будет пугать Запад "ядерной зимой": в чем состоит шантаж Путина

Кремлевский диктатор Владимир Путин не отказался от своего намерения изменить баланс сил в Европе даже через три года после начала полномасштабной войны в Украине. Сейчас Россия планирует начать кампанию, которая засеет страх перед "ядерной зимой". Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на отчет службы внешней разведки Эстонии.

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Согласно информации, временная остановка боевых действий в Украине может дать Путину возможность "перевести дыхание" перед тем, как снова возобновить войну для достижения своих целей. Его требования перед вторжением в Украину, чтобы НАТО отступило из Восточной Европы, остаются актуальными.

"Путин, вероятно, считает, что разрешение этого конфликта возможно только через соглашение, подобное Ялтинской, которая предусматривала разделение Европы на сферы влияния", — говорится в отчете, в частности вспоминая встречу лидеров США, Великобритании и СССР по перепланированию границ Европы и архитектуры безопасности после Второй мировой войны.

Также в отчете отмечено, что Россия в этом году активизирует кампанию в западных странах, которая будет распространять "страх перед ядерной зимой", пытаясь воспрепятствовать военной поддержке Украины. Хотя маловероятно, что Москва будет использовать ядерное оружие против Украины, она будет продолжать использовать этот страх для сдерживания Запада.

Эстонские разведчики также предупредили, что, несмотря на большие потери среди войск России и жесткие западные санкции, российские вооруженные силы продолжают увеличивать свои возможности, приобретая опыт на фронте и осваивая новейшие технологии. Хотя экономика страны потерпела удар от внешних факторов, ее развитие замедлилось, что повлияло на амбиции Москвы по усилению военного производства.

"Комментарии" уже писали, что из-за нерешительности Запада в противодействии российской агрессии в Украине Китай, вероятно, решил, что сможет "малой кровью" захватить Тайвань. Итак, мир все ближе к ядерной войне. Группа аналитиков Центра новой американской безопасности (Вашингтон) попыталась смоделировать, как будет выглядеть Первая ядерная война.