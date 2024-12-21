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Кремль буквально подставил россиян под удар: какой объект защищали ценой жизни гражданских

Кремль защищает военное производство даже ценой жизни гражданских

21 декабря 2024, 22:10
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Кречмаровская Наталия

Сегодня в России сообщали об атаке БПЛА на промышленный объект в Казани. Несколько дронов попали в жилой многоэтажный дом.

Кремль буквально подставил россиян под удар: какой объект защищали ценой жизни гражданских

Фото портал "Комментарии"

Руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко рассказал, какой объект был атакован в Казани и почему дроны попали в здание. Он показал видео утра в РФ.

"Видео из Казани — это последствия российского РЭБ. Фактически российский РЭБ работает не в защиту, а несет угрозу российским гражданам", — пояснил он.

По словам Коваленко, в Казани работает пороховый завод, который важен для производства убивающих украинцев "Искандеров" и "Калибров".

"В то же время российское ПВО направило неизвестные дроны на дома в Казани, чтобы защитить этот завод, являющийся частью логистики убийства граждан Украины", — подчеркнул он.

Руководитель ЦПД СНБО отметил, что Казанский пороховой завод является одним из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса, специализирующегося на производстве взрывчатых веществ, ракетных топлив и других компонентов, критически важных для армии РФ. Этот завод выполняет функцию обеспечения российских вооруженных сил боеприпасами и материалами, необходимыми для изготовления ракет разных классов и назначений, включая ракеты "Калибр", "Искандер" и другие.

В общем, Казанский пороховой завод является одним из "хребтов" российского ВПК, без которого серийное производство боеприпасов было бы невозможно.

“Режим Путина готов убивать и украинцев, и россиян ради “движухи” и геноцида. В России уже не хватает систем ПВО/ПРО для того, чтобы прикрывать объекты и города. , а также Санкт-Петербурге. на них”, — подытожил Коваленко.

Напомним, что накануне, как сообщал портал "Комментарии", под обстрелом находился город Рыльск.




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Источник: https://t.me/akovalenko1989
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