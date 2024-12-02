Кремль фальсифицирует победу: как Путин готовится оправдать провал

В Кремле решили, как объяснить россиянам результаты войны против Украины. Администрация президента уже начала обучение региональных чиновников, чтобы те "правильно" донесли до общества, почему именно завершение войны должно восприниматься как победа. Об этом пишут российские издания "Коммерсант" и The Moscow Times .

«Образ победы» для России: как Путин хочет убедить народ

На специальном семинаре в подмосковном центре "Сенеж" тема "оскорбления победы" стала ключевой. По данным источников, власти исходят из того, что завершение так называемой "специальной военной операции" (СВО) неизбежно. Поэтому общество нужно подготовить к этому, создав четкую картину "успешного завершения".

В Кремле понимают, что все социальные группы воспримут официальную версию по-разному. Например, "раздосадованные патриоты" могут быть недовольны тем, что "победа" не соответствует их ожиданиям. "Либералы", по всей вероятности, вообще не поверят в победные заявления. Поэтому акцент будет делаться на "спокойном большинстве" — этой части общества смогут объяснить, что Россия достигла своих целей.

Среди достижений, которые планируют озвучить, называют "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, а также аннексию четырех областей. Кремль уверен, что именно эти аргументы смогут убедить большинство россиян в правильности политики власти. При этом чиновникам поставили задачу "сохранить и расширить" это большинство.

Одним из ключевых пунктов подготовки к окончанию войны стал вопрос работы с участниками боевых действий. Их реабилитация, трудоустройство и адаптация – приоритетные задачи для региональных чиновников. В Кремле опасаются, что иначе ветераны могут стать источником социального недовольства, присоединившись к протестам или криминальным структурам.