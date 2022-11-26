Кремль готов к увеличению потерь российской армии в Украине: какую цифру обсуждают

Россия планирует зимой стабилизировать фронт в Украине, а весной возобновить активные боевые действия, в связи с чем в Кремле ожидают, что безвозвратные потери мобилизованных составят около 100 тыс. человек. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское издание "Важные истории" со ссылкой на два источника, один из которых приближен к ФСБ, а второй – к Генштабу ВС РФ.

Российские военные. Фото: из открытых источников

По данным "Важных историй", в Кремле отдают себе отчет, что активизация наступления весной 2023-го приведет к тому, что российская армия понесет большие потери. Публично российское командование не оглашает цифры, но готовится к тому, что убитыми и ранеными ВС РФ потеряют около 100 тысяч человек. При этом такая цифра не пугает российскую власть, потому как безвозвратные потери готовы заменить срочниками.

Приближенный к российскому Генштабу источник также поделился с изданием прогнозом Кремля, согласно которому потери в Украине составят около 100 тыс., преимущественно мобилизованных.

Источник поделился информацией, что к весне следующего года министерство обороны РФ планирует отправить на военные полигоны 120 тыс. срочников, которых затем смогут перебросить в Украину, чтобы восполнить потери среди мобилизованных. Собственно, именно поэтому, по нигде на официальных ресурсах так и не появляется указ Путина о завершении частичной мобилизации в России.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны рассказали, почему Москва чаще начала соглашаться на обмен пленными, что стало переломным моментом в российско-украинской войне.





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