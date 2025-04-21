Кремль готовит для Трампа неожиданное предложение: что известно

Российские власти обсуждали возможность предложить Дональду Трампу возродить проект небоскреба Trump Tower в Москве, чтобы заманить американского президента в крупное соглашение по возобновлению отношений, рассказали The Moscow Times знакомые с ситуацией источники.

Кремль заманивает Трампа. Фото из открытых источников

Предполагается, что башня имени Трампа высотой 150 этажей может появиться в Москве-Сити, а на закладке первого камня будет присутствовать сам Трамп, что обеспечит мощный медиарезонанс.

В Московской мэрии были бы рады заняться таким проектом, сказал российский чиновник.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах российским чиновникам и аналитикам была поставлена задача изучить весь спектр возможных "крючков", которые могли бы заинтересовать американского президента, а крупным компаниям было поручено подготовить предложения по сотрудничеству с США. К поиску идей подключили "Роснефть", "Росатом", "Русал" и "Полюс Золото".

Как пишет The Moscow Times, плюсом проекта небоскреба стало то, что его можно начать быстро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины и России есть "очень хорошие" шансы достичь определенной мирной договоренности уже на этой неделе. По словам американского лидера, его администрация провела ряд конструктивных встреч, касающихся ситуации вокруг Украины и России. Трамп пообещал раскрыть детали этих обсуждений в течение трех дней. Во время разговора с журналистами президент США ответил на вопрос о возможности достижения мирного соглашения уже на этой неделе. Он отметил, что такой вариант развития событий вполне реален.