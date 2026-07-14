Кремль готовит выборы под взрывами: что может сломать сценарий Путина

В Российской Федерации готовятся к выборам в Госдуму, которые пройдут 18-20 сентября 2026 года. Учитывая усиление ударов по РФ есть ли в Украине возможность их сорвать или добиться, чтобы они не были признаны миром, как легитимные? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Выборы в Госдуму РФ. Фото: из открытых источников

Полностью сорвать выборы – маловероятно

Алексей Воронцов, главный редактор информагентства "УкрПрес инфо" и председатель правления агентства журналистских расследований "Сила Украины" отметил, что несмотря на регулярные удары украинских беспилотников по военным объектам, аэродромам, логистическим узлам и оборонной промышленности России, полностью заблокировать проведение голосования на территории страны практически невозможно. Россия имеет значительный административный ресурс, централизованную систему управления и многолетний опыт организации выборов даже в чрезвычайных условиях. К тому же, Кремль активно использует дистанционное электронное голосование и трехдневный формат выборов, что позволяет компенсировать возможные локальные срывы.

Эксперт отмечает, что самое слабое место Кремля – оккупированные украинские территории.

"Намного уязвимее другая проблема. Россия планирует проводить выборы не только на собственной территории, но и во временно оккупированных районах Украины, где уже созданы отдельные одномандатные округа для выборов в Госдуму. Это обстоятельство является главным юридическим аргументом для непризнания результатов голосования. У Украины уже есть опыт международной кампании по непризнанию российских выборов в Крыму и на других оккупированных территориях. Большинство демократических государств традиционно заявляют, что подобные выборы нарушают международное право и суверенитет Украины", – отметил Алексей Воронцов.

Что же до того могут удары по России повлиять на выборы, то эксперт говорит, что усиление украинских атак может создать Кремлю дополнительные трудности: нарушение логистики; временное прекращение работы аэропортов; перебои со связью и Интернетом; необходимость опрокидывать силовиков с фронта на охрану избирательных участков; психологический эффект для населения

"Однако даже масштабные атаки вряд ли приведут к отмене выборов. Скорее всего, власть использует их в качестве аргумента для еще большей мобилизации населения и усиления контроля", – прокомментировал Алексей Воронцов.

При этом собеседник портала "Комментарии" согласен с тем, что Украина должна активнее работать, что добиться непризнания выборов в РФ.

"Самым эффективным инструментом остается дипломатическое и юридическое давление. Украина может: обратиться в ЕС, G7, НАТО и другие партнеры с призывом не признавать результаты голосования на оккупированных территориях; документировать все факты принуждения населения к участию в выборах; собирать подтверждения незаконной деятельности русских избирательных комиссий; инициировать персональные санкции в отношении организаторов выборов; использовать площадки ООН, ОБСЕ, Совета Европы и других международных организаций для политического осуждения процесса. Подобная практика уже применялась после прошлых российских выборов на оккупированных территориях Украины", – отметил эксперт.

По его словам, сейчас вопрос: "Признает ли мир эти выборы?" – нужно различать на два разных вопроса.

"Первое – признание выборов в рамках международно признанной территории России. Большинство государств, даже критически настроенных в Кремле, обычно не подвергают сомнению сам факт проведения внутренних парламентских выборов, хотя могут критиковать их за отсутствие реальной конкуренции, репрессии против оппозиции и неравные условия. Последние сообщения также свидетельствуют об усилении давления на оппозиционных политиков в преддверии голосования. Второе – голосование на оккупированных украинских территориях. Именно эта часть избирательного процесса с большой вероятностью не будет признана Украиной и значительной частью демократического мира, как это происходило раньше", – говорит собеседник портала "Комментарии".

Алексей Воронцов отмечает, что политический сигнал важнее самих выборов.

"Для Кремля выборы в Госдуму являются, прежде всего, демонстрацией контроля над страной в условиях войны. Даже если результаты были бы подвергнуты критике или не признаны в отношении оккупированных территорий, это вряд ли изменит внутриполитическую ситуацию в России. В то же время, международное непризнание голосования на оккупированных территориях может иметь долгосрочные последствия: усиление санкций, дополнительную изоляцию России и формирование юридической базы для будущей ответственности лиц, причастных к организации незаконных выборов", – отметил эксперт.

Он заключает, полностью сорвать выборы в Государственную думу России Украина вряд ли способна даже в условиях интенсивных ударов по военной и логистической инфраструктуре РФ. Однако у Киева есть реальные возможности существенно подорвать их международную легитимность – прежде всего относительно проведения голосования на временно оккупированных территориях Украины.

"Именно дипломатическое давление, международная координация, санкционная политика и документирование нарушений могут стать наиболее эффективными инструментами влияния, тогда как военные удары способны лишь усложнить организацию кампании, но вряд ли ее полностью остановят", – резюмировал аналитик.

Главное – не повторить ошибку 2024 года

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян отметил, что главное – не провалить кейс непризнания результата российских избирательных манипуляций в глазах наших союзников и партнеров, как во время так называемых президентских выборов в России в 2024 году.

"Общую стратегическую институциональную, дипломатическую и военную позицию могут сформировать президент, МИД, ГУР, СБУ, ССО и СБС. Кремль готовится и разворачивает избирательную инфраструктуру. Традиционно избирательная машина замыкается на Сергее Кириенко – первом заместителе главы администрации Путина. Оккупационные власти рассматривают украинские территории как электоральные зоны, где "зеки"-избиратели должны обеспечить существенный прирост голосов для партии власти на федеральном уровне", – отметил эксперт.

Он напомнил, что в России используется смешанная избирательная система, где половина Думы избирается по партийным спискам. Кремль хочет из Донбасса, Крыма, Севастополя, юга Херсонской и Запорожской области создать показательные случаи гиперлояльности партии Путина.

По мнению эксперта, нужно дать ответ, рассматриваем ли мы в качестве военных объектов незаконно созданные избирательные комиссии, местные штабы "Новых людей", "Единой России", ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России" и еще 6 формальных российских сил?

"Ведь украинские БПЛА могут существенно поспособствовать срыву показателей явки, которые будут спущены Кириенко оккупационным администрациям. Очередей на участках и в 2024-м не наблюдалось особо. Это ведь вам не бензин. Кремль может попытаться сделать ставку на электронное голосование на оккупированных территориях. Тогда к этим процессам могут подключиться наши кибервойска. Хотя в РФ и так созданные федеральными властями проблемы с интернетом, поэтому здесь особенно не нужно наше справедливое вмешательство", – высказался эксперт.

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