Кремль готовится открыть еще один фронт: в США раскрыли детали

Несмотря на концентрацию всего внимания и усилий на Украине российское руководство не оставляет попыток удержать в сфере своего влияния Молдову. Именно поэтому Кремль, с большой вероятностью, готовит провокации в, подконтрольном Москве, сепаратистском регионе Молдовы Приднестровье. Операция под "фальшивым флагом" имеет целью дестабилизировать страну и нанести вред евроинтеграционным усилиям Кишинева. Как передает портал "Комментарии", к таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Приднестровье. Фото: из открытых источников

Аналитики считают, что Москва, вероятно, сейчас устанавливает информационные условия для данной операции в непризнанном Приднестровье. В ISW предполагают, что такие меры, вероятно, происходят в продолжении попытки со стороны РФ "дестабилизировать Молдову и помешать ее интеграции в Европейский Союз".

Эксперты проанализировали заявления российской Службы внешней разведки (СВР) 23 декабря о том, что президент Молдовы Майя Санду якобы "готовит план военной операции в Приднестровье".

Российская сторона рассказывала, что эта молдавская военная операция якобы "может привести к войне".

В СВР России озвучивали неподтвержденные данные о том, что во время встречи с руководством энергетической безопасности Молдовы Санду якобы призвала правительство "разработать план установления контроля над Приднестровьем и ликвидации российского присутствия в регионе".

Связанный с российским военным ведомством "военкор" распространял такие рассказы и "намекал", что Санду якобы планирует атаковать Приднестровье "в ответ на прекращение РФ транзита газа через Украину". Российский блогер даже называл возможное место такой фейковой атаки, а именно Кучурганскую электростанцию, расположенную в Приднестровье.

Между тем руководитель аппарата Санду Андриан Балутел опроверг заявления российской разведки, и заявил, что Молдова не готовит никаких военных операций в Приднестровье.

Молдавский чиновник назвал российские утверждения "серьезной и опасной дезинформацией, призванной посеять панику и недоверие". Кроме того, премьер-министр Молдовы Дорин Речан назвал претензии со стороны российской СВР частью "гибридной войны" Кремля. Официальный Кишинев повторил, что Кремль пытается дестабилизировать Молдову.

В ISW обратили внимание, что Кремль постоянно использовал газовый и энергетический шантаж в попытках дестабилизировать внутренние дела Молдовы. Эксперты Института войны считают, что РФ, возможно, использует отказ Украины продлить соглашение о транзите газа "для распространения паники и недоверия в молдавском обществе к прозападному правительству Санду".

"Однако Кремль также может ставить информационные условия для операции под фальшивым флагом в Приднестровье", — добавили аналитики ISW.

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