Кремль хочет остановить деятельность агентства по репатриации в Израиль

Представители правительства РФ требуют приостановить работу Еврейского агентства (Сохнут) на территории страны. Агентство организует репатриацию евреев из всех стран в Израиль. Об этом информирует The Jerusalem Post .

Правительство РФ требует прекратить работу Еврейского агентства (фото из открытых источников)

Указание остановить всю работу агентства Сохнут было получено на этой неделе. Офис Сохнута из Иерусалима, МИД страны и канцелярия премьера пишут на эти действия ответ.

Важно, что эта команда была дана во время растущего напряжения между государствами. При этом Израиль сейчас на стороне Украины и ее главы Владимира Зеленского, а РФ теперь осудила удары по Сирии, в которых обвиняется Израиль.

Остановка работы агентства Сохнут может помешать возможности евреев из России совершить эмиграцию в Израиль. Уже сейчас многие желающие закончили оформление документов, но не могут улететь из-за отмены рейсов.

Представители еврейской общины в РФ боятся за свою жизнь и говорят, что есть попытки их арестовать. Прекращение деятельности организации Сохнут на российской территории будет осуществлен впервые за последние 30 лет, когда здесь запрещают деятельность по репатриации.

"Сегодня утром мне сообщили о решении российского Министерства юстиции. Как известно, еврейское агентство является центральным органом правительства и Министерства по делам о помощи иммиграции евреев со всего мира в государство Израиль. Мы должны обеспечить сохранение масштабов их деятельности, как это было в течение многих лет. Я обратилась к премьер-министру с призывом работать с администрацией Москвы над решением проблемы", — объяснила проблему министр по вопросам аллеи и интеграции Пнина Тамено-Шете.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в РФ заявили, что США уже воюют в Украине .

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