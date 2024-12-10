Кремль хочет заманить в РФ как можно больше украинцев: что решил Путин

Российский диктатор Владимир Путин согласился рассмотреть пути поддержки переехавших в страну-агрессорку украинцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию российского издания "Газета. ru".

В. Путин. Фото портал "Комментарии"

Путин заявил о необходимости подумать над созданием системы, которая занимается поддержкой людей, которые приезжают из Украины и планируют строить свою жизнь в России. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

“Люди, которые хотят, стремятся и на практике реализовать свои планы, жить и строить свое будущее, будущее своих детей именно в России, конечно, таких людей нужно поддержать. Это совершенно очевидная вещь”, – заявил он.

По словам лидера РФ, нужно задуматься о создании системы, которая будет заниматься адаптацией украинских граждан.

До этого представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова заявила, что каждый третий вынужденный переселенец вернулся в Россию с подконтрольных Украине территорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что война против Украины, вероятно, становится для России все дороже. Средства на финансирование "военной машины" пытаются находить в "карманах" рядовых россиян. Именно такое решение приняло российское правительство.

В России ищут новые способы "вытащить из карманов собственных граждан деньги для финансирования войны". Отмечается, что ранее средства, полученные от штрафов за нарушение ПДД, оставались в бюджетах регионов.

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