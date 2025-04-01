Россия и США работают над организацией новой встречи, направленной на устранение препятствий в двусторонних отношениях и нормализацию дипломатических контактов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

США и РФ

В частности, по его словам, Москва и Вашингтон – по согласованию президентов обеих стран – продолжают работу над устранением так называемых "раздражителей", усложняющих функционирование посольств в столицах двух государств.

"Первая встреча уже прошла в Стамбуле, сейчас готовится вторая. Параллельно продолжаются контакты по телефону и в формате видеоконференций", – заявил глава МИД РФ.

Кроме того, министр иностранных дел РФ отметил, что пока не готов давать конкретные прогнозы, однако видит "определенный прогресс" и желание США снять ограничения, усложняющие работу дипломатических представительств.

"Эти препятствия абсолютно неприемлемы с точки зрения дипломатической практики", – подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД также упомянул, что проблемы в дипломатических отношениях между странами возникли еще при президентстве Барака Обамы.

Россия не была инициатором этих ограничений. Мы только отвечали в рамках дипломатической взаимности, которую никто не упразднял", – добавил Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что также готовятся телефонные переговоры между американским президентом Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным, которые могут состояться в течение 5-10 дней. Как говорят эксперты, Путин уже начал тщательно готовиться к этим переговорам и приказал Минобороны РФ собрать доказательства того, что это Украина нарушает условия перемирия.



