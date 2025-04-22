Кремль распорядился крупным государственным компаниям России подготовить предложения для заключения "больших соглашений" с Соединенными Штатами. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на действующих чиновников, дипломатов и источники в российских госкорпорациях.

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

Отмечается, что компаниям поручено найти то, что могло бы заинтересовать президента США Дональда Трампа, чтобы сформировать "широкоформатное соглашение", которое охватывало бы не только прекращение боевых действий в Украине, но и распределение сфер влияния.

"В правительстве, министерствах и корпорациях работа шла полным ходом, в частности, ночью и в выходные: предложения разрабатывались для ключевых экономических секторов. Своими инициативами поделились "Росатом" и "Роснефть". "Полюс Золото" передал Кремлю новую информацию о месторождениях золота. К работе присоединились Русал и другие структуры", — сообщил источник.

Издание отмечает, что координацией занимаются заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин и спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев. Один из российских дипломатов объяснил, что подобная стратегия в прошлом была применена СССР в диалоге с США: "Вы даете нам зерно — мы уменьшаем количество радикалов в Латинской Америке".

Другой источник указал, что у Кремля недостаточно реальных "козырей" для переговоров с Вашингтоном, ведь Россия может предложить США ограниченный набор ресурсов – титан для авиационной промышленности, уран для атомной энергетики и тяжелую нефть для отдельных нефтеперерабатывающих заводов в районе Мексиканского залива.

"Это не спасет торговый баланс США — а значит, нет ценности для Трампа", — подытожил еще один источник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что У Путина сделали новое заявление о содержании мирного плана Трампа по Украине . Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ознакомлен с деталями мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию вооруженного конфликта в Украине. Как сообщают российские СМИ, он подчеркнул, что даже в случае наличия такой информации Москва не стала бы разглашать ее публично.

"Мы продолжаем нашу работу и с американцами. Работают все наши каналы, те, которые есть для контактов", — отметил Песков.