Кремль ищет "желающих" воевать против Украины: Госдума готовит россиянам сложный выбор

В России ищут "желающих" воевать против Украины. Очередное решение для пополнения русской армии было найдено в Государственной думе. Российские депутаты планируют предложить отчисленным студентам военных училищ вместо уплаты компенсации государству за обучение пойти на войну против Украины. В Центре противодействия дезинформации объяснили, что ранее подобная практика в отношении отчисленных студентов не применялась.

Фото портал "Комментарии"

“Предложение касается отчисленных за неуспеваемость или плохое поведение, а также тех, кто отказывается проходить службу после окончания учебы. Таких курсантов будут ставить перед выбором: либо возместить государству немалую сумму, которая для большинства окажется неподъемной, либо уехать на войну”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение, кроме пополнения войска, станет возможностью для злоупотреблений в военных училищах, ведь при необходимости будет несложно найти повод, чтобы отчислить курсанта.

В Центре противодействия дезинформации убеждены, что такими решениями Таким образом, кремль пытается привлечь к войне против Украины еще больше людей, чтобы компенсировать значительные потери.

Напомним, что на оккупированных территориях, как писал портал "Комментарии", Россия усиливает пропагандистскую работу. К так называемым акциям привлекают военных и даже депутатов Госдумы.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что Кремль обязал депутатов Государственной думы участвовать в пропагандистских акциях в российских школах, посвященных так называемой "русской весне" и годовщине оккупации Крыма. Также будут привлекать военных, кто захватывал Крым.



