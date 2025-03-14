Кремль ищет "желающих" воевать против Украины: Госдума готовит россиянам сложный выбор

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Кречмаровская Наталия
В России ищут "желающих" воевать против Украины. Очередное решение для пополнения русской армии было найдено в Государственной думе. Российские депутаты планируют предложить отчисленным студентам военных училищ вместо уплаты компенсации государству за обучение пойти на войну против Украины. В Центре противодействия дезинформации объяснили, что ранее подобная практика в отношении отчисленных студентов не применялась.
Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что такое решение, кроме пополнения войска, станет возможностью для злоупотреблений в военных училищах, ведь при необходимости будет несложно найти повод, чтобы отчислить курсанта.
В Центре противодействия дезинформации убеждены, что такими решениями Таким образом, кремль пытается привлечь к войне против Украины еще больше людей, чтобы компенсировать значительные потери.
Напомним, что на оккупированных территориях, как писал портал "Комментарии", Россия усиливает пропагандистскую работу. К так называемым акциям привлекают военных и даже депутатов Госдумы.
В Центре противодействия дезинформации рассказали, что Кремль обязал депутатов Государственной думы участвовать в пропагандистских акциях в российских школах, посвященных так называемой "русской весне" и годовщине оккупации Крыма. Также будут привлекать военных, кто захватывал Крым.
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