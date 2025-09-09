logo

RU UA
Главная Новости Мир Россия Кремль избрал новую страну-жертву: кто оказался на прицеле РФ
Кремль избрал новую страну-жертву: кто оказался на прицеле РФ

После провала ядерных угроз США Дмитрий Медведев перенаправил агрессивную риторику на Финляндию, обвиняя ее в подготовке к войне с РФ.

9 сентября 2025, 14:00
Автор:
Slava Kot

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев перенаправил агрессивную риторику на Финляндию после того, как его ядерные угрозы США встретили жесткий ответ. Об этом заявил посол Украины, советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский.

Кремль избрал новую страну-жертву: кто оказался на прицеле РФ

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Андрей Веселовский считает, что риторика Медведева нацелена на демонизацию Финляндии через ее членство в НАТО и исторические мифы, а не на реальную подготовку к военной агрессии, несмотря на существование параллелей информ атак РФ на Украину.

"Медведев не является влиятельной политической фигурой в Российской Федерации. Это такое искусственное, запрограммированное Кремлем "пугало" для необразованных и политически бессознательных. Он используется для того, чтобы наиболее радикальные правые силы в Российской Федерации имели какого-то своего якобы представителя", — пояснил Веселовский в комментарии.

Дипломат напомнил, что Медведев уже несколько лет делает громкие заявления о бомбардировках европейских столиц, а в начале августа угрожал ядерным ударом Соединенным Штатам.

После жесткой реакции Трампа, приказавшего разместить две американские ядерные подлодки, Медведев временно исчез из медиа. По мнению экс-посла, Кремль решил "найти более слабый объект для агрессивной риторики" и им стала Финляндия. Веселовский отметил, что угрозы Кремля в отношении Финляндии являются "мешаниной и абсолютно ирреальной неразберихой". По его мнению, эти заявления используются для внутренней пропаганды и отвлечения внимания от неудач на внешнеполитической арене.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев повторяет "украинский сценарий", но уже с другой страной.

Также "Комментарии" писали, что Захарова в истерике после слов президента Финляндии по поводу войны в Украине.



Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4034526-kreml-obrav-finlandiu-novou-zertvou-informatak-pisla-provalu-adernih-pogroz-ssa-diplomat.html
