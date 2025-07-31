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Кречмаровская Наталия
"Дыру" в бюджете РФ пытаются закрыть на средства россиян. Российские власти увеличили стоимость административных услуг. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение государственных сборов для автовладельцев и мигрантов.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что в соответствии с законом увеличиваются пошлины на получение паспортов транспортных средств, регистрацию автомобилей, водительские удостоверения и другие административные услуги.
Увеличение стоимости является частью попыток Кремля заполнить бюджетную "дыру", к которой привели санкции и война против Украины. Аналитики Центра отмечают, что вместо содействия экономическому развитию Россия все больше погружается в финансирование военных действий. За дальнейшую войну России против Украины будут платить обычные граждане путем увеличения финансовой нагрузки.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России нарастают экономические проблемы. Из-за значительного увеличения цен на продукты питания Кремль пытается ввести ручное управление. В Центре противодействия дезинформации отметили, что такие решения создают риски углубления кризиса, а не его разрешения. Однако Кремль выбирает знакомый инструментарий – ограничение и видимость контроля.