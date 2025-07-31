"Дыру" в бюджете РФ пытаются закрыть на средства россиян. Российские власти увеличили стоимость административных услуг. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение государственных сборов для автовладельцев и мигрантов.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что в соответствии с законом увеличиваются пошлины на получение паспортов транспортных средств, регистрацию автомобилей, водительские удостоверения и другие административные услуги.

Увеличение стоимости является частью попыток Кремля заполнить бюджетную "дыру", к которой привели санкции и война против Украины. Аналитики Центра отмечают, что вместо содействия экономическому развитию Россия все больше погружается в финансирование военных действий. За дальнейшую войну России против Украины будут платить обычные граждане путем увеличения финансовой нагрузки.

"Введение этого закона еще раз подтверждает, что Кремль ищет способы компенсировать расходы на войну за счет простых россиян. И хотя закон вступит в силу с сентября, уже сейчас россияне испытывают дополнительное финансовое давление, поскольку расходы на войну и силовой блок составляют более 40% всего бюджета", — объяснили ситуацию в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России нарастают экономические проблемы. Из-за значительного увеличения цен на продукты питания Кремль пытается ввести ручное управление. В Центре противодействия дезинформации отметили, что такие решения создают риски углубления кризиса, а не его разрешения. Однако Кремль выбирает знакомый инструментарий – ограничение и видимость контроля.