Пока Росстат отчитывается о единицах процентов инфляции в РФ, российские потребители испытывают полноценный инфляционный шок.

В РФ продолжают расти цены. Фото из открытых источников

Как сообщают российские медиа, накопленная с начала войны инфляция в РФ, рассчитанная по реальной потребительской корзине граждан, в июле достигла 71,4%. На столько вырос индекс цен на повседневные товары (FMCG), включая пищевые продукты, напитки, моющие средства, предметы личной гигиены, лекарства и одежду, с февраля 2022 года, следует из подсчетов исследовательского холдинга "Ромир".

Отмечается, что, в отличие от Росстата, считающего инфляцию по виртуальной корзине из 500 товаров и услуг, "Ромир" замеряет цены на основании 15 миллионов реальных покупок, совершенных жителями российских городов в 2008-2023 гг. С начала года до конца июля рассчитана таким образом инфляция составила 9,6% и превысила официальную цифру в 1,9 раза (5,06% согласно Росстату). Годовая инфляция товаров FMCG — 21,2% по состоянию на июль — оказалась в 2,3 раза выше цифры Росстата (6,7%).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что взятие ВСУ под контроль города Льгов в Курской области даст реальную возможность перерезать логистику россиянам на стратегическом уровне, считает военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. "Наша авиация бомбит объекты на территории РФ, это уже было официально признано. Здесь еще возникает вопрос: где мы набрали управляемых авиабомб, чтобы бомбить территорию РФ? Ведь речь была о том, что мы от западных союзников вроде бы получаем лишь 100-130 единиц разных авиабомб в месяц, поэтому больше там не выжмешь, а собственного вооружения у нас нет. А здесь случаются какие-то чудеса, то есть в условиях превосходства противника в воздухе наша авиация управляемым авиационным вооружением бьет по российской инфраструктуре", — прокомментировал военный эксперт.