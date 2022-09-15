Кремль начал «сливать» ОРДЛО: в ГУР сделали заявление

Россия перестала признавать собственные паспорта, выданные на территории ОРДЛО, их владельцам запрещают пересекать границу. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Главное управление разведки.

Российский паспорт. Фото: Getty Images

В разведке отмечают, есть основания утверждать, что РФ сдает интересы "республик". Эти настроения дополнительно усилились после того, как выяснилось, что выданные на территории ОРДЛО российские паспорта не имеют юридической силы на территории РФ. По крайней мере, тем, кто пытался выехать из "ЛДНР" по такому паспорту на российской границе объясняют, что "вы никто и зовут вас никак".

Также, по данным ГУР, среди личного состава 14-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 74854) ВС РФ распространяется информация, что к 1 декабря должен завершиться один из этапов "спецоперации".

"После этого запланирован вывод из части оккупированных территорий Украины регулярных подразделений ВС РФ. Вроде бы, эти территории будут переданы под контроль так называемым "добровольческим батальонам". Вероятно, вроде 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов", — добавляют в разведке.

Как сообщалось, россияне забирают личные документы у мобилизованных жителей Донецкой и Луганской областей. Это позволяет командованию оккупантов проводить финансовые махинации.

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