Депутат Госдумы Леонид Калашников отметился неоднозначным заявлением в адрес американцев. Отвечая на вопрос о том, какой будет политика США при Трампе, Калашников прервал речь своего коллеги депутата Виктора Соболева фразой "Бомбить их". Но ему позвонили и посоветовали помолчать

Кремль готовится к переговорам с США (фото из открытых источников)

Призыв вызвал оперативную и резкую реакцию в АП. По данным российских пропагандистов, Калашников получил звонок из Кремля.

"Ему звонил по телефону Вайно (руководитель администрации Путина, — ред., посоветовал включить беззвучный режим на ближайшее время", — сказал источник.

Он подчеркнул, что подобные заявления могут повредить тонкую нить переговоров между Москвой и Вашингтоном.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин снова послал сигнал Трампу . Президент России Владимир Путин в предвкушении возможных переговоров демонстрирует американскому президенту Дональду Трампу, что у Москвы хватает ресурсов для длительной конфронтации с Украиной и поддерживающим ее Западом. Об этом пишет The New York Times.

Глава Кремля отметил свое стремление продолжать защищать интересы России, как он их видит. В статье говорится, что Путин стремится зарекомендовать себя жестким переговорщиком и убежден в способности России выдержать давление экономических санкций и преодолеть Украину вместе с ее западными союзниками. 20 января, поздравляя Дональда Трампа с инаугурацией, Путин заявил о готовности начать переговоры по украинскому вопросу. В то же время он подчеркнул, что Москва стремится добиться "долгосрочного мира", а не "временного прекращения огня". Президент России также отметил, что продолжит "бороться за интересы России".

