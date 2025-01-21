logo

BTC/USD

106214.32

ETH/USD

3318.21

LTC/USD

119.77

USD/UAH

42.50

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Кремль начинает затыкать своих пропагандистов-ненавистников США из Думы: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль начинает затыкать своих пропагандистов-ненавистников США из Думы: что произошло

Кремль в ожидании переговоров с США начинает закрывать рот всем говорящим заявление

сегодня, 22:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Депутат Госдумы Леонид Калашников отметился неоднозначным заявлением в адрес американцев. Отвечая на вопрос о том, какой будет политика США при Трампе, Калашников прервал речь своего коллеги депутата Виктора Соболева фразой "Бомбить их". Но ему позвонили и посоветовали помолчать

Кремль начинает затыкать своих пропагандистов-ненавистников США из Думы: что произошло

Кремль готовится к переговорам с США (фото из открытых источников)

Призыв вызвал оперативную и резкую реакцию в АП. По данным российских пропагандистов, Калашников получил звонок из Кремля.

"Ему звонил по телефону Вайно (руководитель администрации Путина, — ред., посоветовал включить беззвучный режим на ближайшее время", — сказал источник.

Он подчеркнул, что подобные заявления могут повредить тонкую нить переговоров между Москвой и Вашингтоном.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин снова послал сигнал Трампу . Президент России Владимир Путин в предвкушении возможных переговоров демонстрирует американскому президенту Дональду Трампу, что у Москвы хватает ресурсов для длительной конфронтации с Украиной и поддерживающим ее Западом. Об этом пишет The New York Times.

Глава Кремля отметил свое стремление продолжать защищать интересы России, как он их видит. В статье говорится, что Путин стремится зарекомендовать себя жестким переговорщиком и убежден в способности России выдержать давление экономических санкций и преодолеть Украину вместе с ее западными союзниками. 20 января, поздравляя Дональда Трампа с инаугурацией, Путин заявил о готовности начать переговоры по украинскому вопросу. В то же время он подчеркнул, что Москва стремится добиться "долгосрочного мира", а не "временного прекращения огня". Президент России также отметил, что продолжит "бороться за интересы России".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости