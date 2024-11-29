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Кремль назвал условие размещения западных миротворцев в Украине

Дмитрий Песков призвал искать причины войны в Украине, чем размещать миротворцев.

сегодня, 12:25
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Автор:
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о возможности разместить миротворцев из стран Запада на территории Украины. По его словам, есть одно условие для такой возможности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Кремль назвал условие размещения западных миротворцев в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков на брифинге в Кремле заявил, что для размещения миротворцев нужно согласие участников войны.

"Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта", — сказал Песков.

Также спикер Кремля продолжил свой ответ заявлениями российской пропаганды указав, что для окончания войны в Украине нужно "разрешить причины" конфликта.

"Конечно, для выхода на траекторию урегулирования нужно решить проблемы причин этого конфликта, и здесь все гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев", – добавил Песков.

Напомним, что причиной войны в Украине стало российское нападение в 2014 году с аннексией Крыма и взятие под контроль востока страны, а также неспровоцированное полномасштабное вторжение в 2022 году с оккупацией украинских территорий.

Информацию о якобы возможности разместить миротворцев из западных стран озвучила российская разведка. По ее данным, Запад якобы планирует отправить в Украину 100 тыс. миротворцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на информацию об обсуждении лидеров стран Европы об отправке западных войск в Украину.

Также "Комментарии" писали, что Песков рассказал о готовности Путина к переговорам о завершении войны в Украине и назвал условия российского диктатора.



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