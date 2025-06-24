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Кремль не оставляет шансов: Госдума приняла новый закон против прав россиян

В России закручивают гайки: новый закон против прав россиян

24 июня 2025, 21:40 comments2385
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Кречмаровская Наталия

Власти России усиливают цифровой контроль — россиянам предлагают пользоваться единственным магазином приложений. Государственная Дума приняла закон об обязательной установке на все продающиеся в РФ смартфоны соответствующей программы.

Кремль не оставляет шансов: Госдума приняла новый закон против прав россиян

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации отметили, что таким образом российские власти пытаются повлиять на граждан. Вынуждает россиян вместо неподконтрольных ей западных магазинов пользоваться российским "суверенным аналогом".

Новый закон, как отметили аналитики Центра, является очередным усилением цифрового контроля над населением РФ. Об этом свидетельствует и ситуация с обязательным русским мессенджером и другими цифровыми ограничениями. Ведь благодаря единому российскому магазину приложений власти смогут следить, какими программами пользуются россияне, и искусственно ограничивать их выбор.

"С начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль системно усиливает контроль государства над собственным населением. Держа людей под цифровым колпаком, властям РФ гораздо проще продвигать пропаганду, наказывать за свободомыслие и предотвращать протесты", — пишет Центр противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что картинка улучшения, восстановления и восстановления на оккупированной территории только красивый фасад, который нет ничего общего с реальными планами захватчиков.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что на самом деле означают слова Дениса Пушилина. Он в интервью кремлевским пропагандистам заявил, что разрушенный россиянами завод "Азовсталь" в Мариуполе "нет смысла восстанавливать". Пушилин предположил, что там, вместо разрушенного завода, может появиться курортная зона.




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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid04Aqg156K2cjvwnPu12Td5731GXqayKnnCiURfn3LrSTmbibLPNZXsFV1wb594cCCl
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