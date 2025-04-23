В России увеличивают финансирование детских организаций, однако цель такой "щедрости" одна – воспитать "правильное" общество. В Центре противодействия дезинформации отметили, что в этом году военизированная государственная детская организация "Юнармия" получит рекордное финансирование из бюджета – 1 млрд рублей. Это более 112 млн долл. Отмечаются, что в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличились вдвое.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре объяснили, что "Юнармия" называет себя военно-патриотическим движением и системно занимается пропагандой войны среди детей и подростков. Особенно активна детская организация действует на временно оккупированных территориях Украины. Там оккупанты пытаются перевоспитывать украинских детей в будущих "солдатов Путина". Кроме "Юнармии" эту же функцию выполняет и "Движение первых", созданное по образцу советской "пионерской организации".

"Кремль продолжает тратить огромные деньги, пытаясь обеспечить системную идеологическую обработку максимального количества детей, прививая им верность Путину и готовность воевать с "врагами России", – пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, что в России меняют правила для молодежи, кто хочет получить высшее образование. Как писал портал "Комментарии", планируют сократить количество платных мест в вузах. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что соответствующий проект закона уже внесен в Госдуму РФ.

Отмечается, что приоритет отдадут "государственно важным" специальностям. А в других направлениях сократят прием, поднимут цену за обучение и усилят условия по образовательным кредитам.



