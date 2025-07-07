logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Кремль обуял невиданный страх: от россиян начали скрывать крайне важную информацию
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль обуял невиданный страх: от россиян начали скрывать крайне важную информацию

Прекращение демографической отчетности Росстатом может свидетельствовать о попытке скрыть потери в войне

7 июля 2025, 08:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) перестала открыто отчитываться об уровне смертности в стране. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что это может являться частью информационной кампании Кремля, направленной на сокрытие масштабных потерь личного состава армии РФ в войне против Украины.

Кремль обуял невиданный страх: от россиян начали скрывать крайне важную информацию

Фото: из открытых источников

В аналитическом отчете ISW отмечается, что оппозиционное российское СМИ "Медуза" 5 июля сообщило об отсутствии демографической информации в новом отчете Росстата за январь-май 2025 года под названием "Социально-экономическая ситуация в России". Эти данные традиционно включали статистику смертности населения, однако в этот раз они были изъяты без объяснений.

Кроме того, исследователь избирательной статистики Дмитрий Кобак заявил в конце июня, что Росстат отказался предоставить информацию об избыточной смертности среди мужчин в 2024 году, а также о помесячных данных смертей по дате гибели.

Еще раньше ISW обращал внимание, что Росстат сознательно затрудняет доступ к демографическим данным, чтобы скрыть потери на фронте и глубокий демографический кризис внутри страны.

Следует отметить, что, согласно обновленным данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 7 июля 2025 г. потери российских войск в личном составе достигли 1 102 754 человек.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Россия целенаправленно усиливает атаки дронами по гражданской инфраструктуре Украины, утверждают эксперты Института изучения войны (ISW). По их выводам эти удары являются не случайностью, а частью преднамеренной тактики.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости