Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) перестала открыто отчитываться об уровне смертности в стране. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что это может являться частью информационной кампании Кремля, направленной на сокрытие масштабных потерь личного состава армии РФ в войне против Украины.

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В аналитическом отчете ISW отмечается, что оппозиционное российское СМИ "Медуза" 5 июля сообщило об отсутствии демографической информации в новом отчете Росстата за январь-май 2025 года под названием "Социально-экономическая ситуация в России". Эти данные традиционно включали статистику смертности населения, однако в этот раз они были изъяты без объяснений.

Кроме того, исследователь избирательной статистики Дмитрий Кобак заявил в конце июня, что Росстат отказался предоставить информацию об избыточной смертности среди мужчин в 2024 году, а также о помесячных данных смертей по дате гибели.

Еще раньше ISW обращал внимание, что Росстат сознательно затрудняет доступ к демографическим данным, чтобы скрыть потери на фронте и глубокий демографический кризис внутри страны.

Следует отметить, что, согласно обновленным данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 7 июля 2025 г. потери российских войск в личном составе достигли 1 102 754 человек.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Россия целенаправленно усиливает атаки дронами по гражданской инфраструктуре Украины, утверждают эксперты Института изучения войны (ISW). По их выводам эти удары являются не случайностью, а частью преднамеренной тактики.