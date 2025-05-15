Кремль официально отказался прекратить огонь: Лавров выдал дикое заявление

Россия отказывается от прекращения огня в Украине, но обвиняет Европу и Украину в агрессии. Такой циничный комментарий сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на заседании "Дипломатического клуба". Видео его выступления было опубликовано на официальном сайте МИД России.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: 24 Канал

Лавров отметил, что столицы Западной Европы, такие как Берлин, Париж, Брюссель и Лондон якобы не заинтересованы в достижении мира в Украине. Он отверг любые предложения по прекращению боевых действий, предложенных Украиной, США и Европой, утверждая, что эти инициативы лишь предоставляют время для того, чтобы Украина подготовилась к дальнейшим боевым действиям.

Озвучивая позицию Москвы, Лавров упомянул еще прошлогоднее заявление России, согласно которому временное перемирие не приемлемо, поскольку это позволит Украине получить больше оружия и подготовиться к новым атакам.

Однако отказ от прекращения огня не помешал российскому министру обвинить Запад в том, что он самостоятельно "провоцирует" конфликт с Россией. Единственное, кого Лавров похвалил, это президент США Дональд Трамп. Он назвал его политику "возвращением к нормальности" и выразил удовлетворение, что при Трампе Россия снова начала вести диалог с США.

Параллельно с этим, спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие Владимира Путина на переговорах в Турции, отметив, что российский президент не намерен ехать в Стамбул в ближайшее время. В то же время, Песков объяснил, что Путин дал четкие инструкции делегации, которая была отправлена в Турцию, и теперь ждет докладов от представителей этой группы.

Портал "Комментарии" писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров и его представительница Мария Захарова после брифинга Владимира Зеленского в Анкаре упали в истерику и начали оскорблять президента Украины в прямом эфире.