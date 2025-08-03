Кремль окоченел от страха: Москва молчит после новых угроз от Трампа

Российское руководство избегает комментариев на заявление президента США Дональда Трампа по поводу размещения американских ядерных субмарин вблизи России. Уже несколько дней молчит российский диктатор Владимир Путин, экс-президент РФ Дмитрий Медведев, слова которого спровоцировали Трампа и другие официальные представители РФ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

До утра 3 августа в Москве не прозвучало никакой официальной реакции на заявление президента США Дональда Трампа о перебрасывании американских атомных подлодок ближе к территории России. Российский диктатор Владимир Путин, ни его спикер Дмитрий Песков, ни глава МИД Сергей Лавров, как и официальные медиа, не прокомментировали этот шаг американского лидера.

В пятницу вечером Дональд Трамп написал в собственной соцсети Truth Social, что распорядился дислоцировать две атомные подводные лодки в "соответствующих районах" в ответ на провокационные ядерные угрозы заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Позже в интервью каналу Newsmax он уточнил, что эти районы находятся "ближе к России". По словам Трампа, этот шаг был сделан "на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся больше, чем просто словами".

С момента заявления прошло двое суток, однако ни одно из ключевых лиц в руководстве РФ не дала комментария. Путин после публичного визита на Валаам вместе с Александром Лукашенко в пятницу больше не появлялся на публике. Дмитрий Медведев, чьи сообщения стали формальным поводом для действий США, в последний раз публиковал что-то в соцсетях 31 июля. Пресс-секретарь президента Песков, министр иностранных дел Лавров и спикер МИД Захарова также остаются молчаливыми.

Не появилась эта тема и в новостных выпусках главных государственных телеканалов. Ни "Первый канал", ни "Россия 1" не вспомнили слова Трампа в своих вечерних эфирах в пятницу и субботу.

Публичный ответ дали только отдельные депутаты, не занимающие ключевые должности. Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий назвал заявление Трампа "методом устрашения", но не прямой угрозой. Сенатор Владимир Джабаров предположил, что это ответ на спуск на воду российского атомного крейсера "Князь Пожарский". А депутат Светлана Журова заявила, что ей непонятна логика Трампа и "странно угрожать России".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп отреагировал на угрозы Медведева после ультиматумов Путину.

Также "Комментарии" писали об Ермаке, который ответил на ядерные угрозы Медведева в сторону Трампа.